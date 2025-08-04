美國關稅政策引爆漲價潮 PC跟進調漲遲早的事

美國關稅政策引爆科技產品漲價潮，任天堂即日起調高美國市場Switch售價，開漲價第一槍後，蘋果也可能調升iPhone 17系列新機價格，業界研判，PC業也可能「撐不住」，接棒在之後漲價。

研調機構Counterpoint Research示警，受美國關稅政策不確定性影響，2025下半年起PC出貨量相對於去年同期增速可能放緩，加上美國市場產品可能漲價，恐不利品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等PC供應商下半年營運。

即便美國232調查尚未出爐，目前PC、智慧手機、伺服器等仍屬於對等關稅豁免範圍。Counterpoint Research分析，全球PC製造業高度集中在中國大陸，持續為產業帶來重大挑戰，尤其是關稅相關風險。

儘管美國暫時豁免筆電關稅，短時間緩解業界壓力，但政策不確定性始終存在，而半導體232調查出爐後，可能會新增額外關稅，加遽PC業界擔憂。

業界動態方面，華碩因輝達RTX50平台新機上市，加上提前拉貨至北美市場，第2季PC出貨量呈現明顯提升。針對下半年市況，華碩共同執行長許先越先前坦言，現在還很難講，主要是匯率及關稅問題都不確定。