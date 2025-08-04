快訊

南部暴雨4死74傷 高雄茂林7天雨量超越台灣年平均雨量

大轉變！率眾包圍介入高雄博田醫院經營權之爭 警漏夜逮首謀男

美國關稅政策引爆漲價潮 PC跟進調漲遲早的事

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

美國關稅政策引爆科技產品漲價潮，任天堂即日起調高美國市場Switch售價，開漲價第一槍後，蘋果也可能調升iPhone 17系列新機價格，業界研判，PC業也可能「撐不住」，接棒在之後漲價。

研調機構Counterpoint Research示警，受美國關稅政策不確定性影響，2025下半年起PC出貨量相對於去年同期增速可能放緩，加上美國市場產品可能漲價，恐不利品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等PC供應商下半年營運。

即便美國232調查尚未出爐，目前PC、智慧手機、伺服器等仍屬於對等關稅豁免範圍。Counterpoint Research分析，全球PC製造業高度集中在中國大陸，持續為產業帶來重大挑戰，尤其是關稅相關風險。

儘管美國暫時豁免筆電關稅，短時間緩解業界壓力，但政策不確定性始終存在，而半導體232調查出爐後，可能會新增額外關稅，加遽PC業界擔憂。

業界動態方面，華碩因輝達RTX50平台新機上市，加上提前拉貨至北美市場，第2季PC出貨量呈現明顯提升。針對下半年市況，華碩共同執行長許先越先前坦言，現在還很難講，主要是匯率及關稅問題都不確定。

關稅 美國 漲價

延伸閱讀

富達國際：美國最新貿易關稅使台印股市受壓 但長線成長持續

美對台課20%關稅 許淑華籲護農保產：不能讓農民與中小企業埋單

關稅20%不單打獨鬥 鍾東錦祭「5點因應」：聯手8縣市爭設產業轉型專案

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

相關新聞

台積電消費應用接單轉淡 第4季營收恐無法再創高

美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，PC、智慧機等終端產品年底耶誕旺季買氣恐不如預期，相關半導體需求同步轉淡，...

美中AI競賽 仁川DDM會議短兵相接

美國和中國大陸甫發布各自的人工智慧（ＡＩ）競賽計畫，希望能贏得這場競爭，而這兩大超強本周將首次面臨考驗，將於今天在南韓揭...

台積電美國投資擴廠 加速度

台積電面臨今年第4季新台幣與美元營收恐不如第3季，為近十年首次出現第4季旺季業績出現季減的狀況。

iPhone 17三款傳漲價5% Pro 款起售價將突破1,000美元

美國陸續公布全球各國對等關稅，導致輸美產品成本上揚，分析師預估，9月亮相的iPhone 17系列三款新機種恐漲價近5%，...

美國關稅政策引爆漲價潮 PC跟進調漲遲早的事

美國關稅政策引爆科技產品漲價潮，任天堂即日起調高美國市場Switch售價，開漲價第一槍後，蘋果也可能調升iPhone 1...

銅箔基板廠台光電注資加州子公司 擴大投資美國

銅箔基板（CCL）廠台光電昨（3）日宣布，加碼投資美國加州全資子公司Arlon EMD 4,900萬美元（約新台幣14....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。