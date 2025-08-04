iPhone 17三款傳漲價5% Pro 款起售價將突破1,000美元

美國陸續公布全球各國對等關稅，導致輸美產品成本上揚，分析師預估，9月亮相的iPhone 17系列三款新機種恐漲價近5%，其中，高階Pro款起售價將首度突破1,000美元大關，在漲價打擊消費需求下，恐壓抑大立光、玉晶光、台積電、鴻海、和碩等供應鏈下半年相關業務動能。

華爾街投行Jefferies分析師預估，蘋果今年秋天推出的iPhone 17系列新機，包含Pro、Pro Max及Air三款機種將各漲價50美元，較去年的iPhone 16機種大約漲價4%至5%，基本款iPhone 17則維持現行價格。

蘋果自2019年推出iPhone 11 Pro以來，之後歷代Pro版機種起售價維持在999美元，但在關稅政策下，預計iPhone 17 Pro起售價將漲價至1,049美元起，突破1,000美元大關。

即便目前智慧手機未被正式納入對等關稅範圍，但iPhone漲價看來勢不可擋。蘋果今年上半年大舉將銷往美國市場的iPhone自中國大陸轉移至印度生產，已新增大筆額外費用，加上印度當時未能全部滿足美國市場需求，部分iPhone仍從大陸出口，而大陸銷往美國仍有20%芬太尼基礎關稅（不含對等關稅）費用。

蘋果執行長庫克日前於財報會議上證實，上季關稅支出達8億美元，他並示警，若川普政策不變，本季關稅成本可能升至11億美元。

業界分析，印度銷美關稅維持25%，加上印度產能尚未能滿足iPhone新機備貨量，仍需大陸工廠幫助，以及智慧手機零組件價格上漲趨勢，種種不利因素，將促使蘋果可能將新增成本反映到iPhone 17系列售價。

此外，美國消費者上半年擔心蘋果產品受關稅影響漲價，不少用戶提前購機，蘋果也證實此事，上季度業績增長來自部分消費者提前購機。

法人憂心，在美國用戶上半年提前換機，加上iPhone 17系列漲價，以及蘋果可能要求供應商吸收部分新增加的關稅成本，將不利台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、鴻海（2317）、和碩（4938）等iPhone供應鏈。



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