台積電美國投資擴廠 加速度

台積電（2330）面臨今年第4季新台幣與美元營收恐不如第3季，為近十年首次出現第4季旺季業績出現季減的狀況。

不過，台積電仍積極爭取更多成長機會，特別是在客戶群狂催下，美國六個廠的超大晶圓廠計畫持續加速推進。

台積電已拍板加碼美國亞利桑那州廠區投資，預期在美國先進製程客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府大力合作和支持下，有意投資總共1,650億美元於美國先進半導體製造，當中包含六個晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發中心。

台積電預估，美國亞利桑那州專案投資到位後，估30%的2奈米以下先進製程產能將在當地生產，進而支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等美系大客戶需求。

台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已於2024年第4季採用4奈米製程技術成功進入量產，良率與台灣廠相當。

將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，來自美國先進製程客戶興趣濃厚，為此，台積電正致力將當地廠區量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。

台積電預告，將採用N2和A16製程技術的亞利桑那第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關的需求強勁，也將考慮加快生產進度。

當地第四座晶圓廠將採用N2和A16製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。

根據台積電說明，將在亞利桑那州擴展為超大晶圓廠聚落，以支持智慧手機、AI和高速運算（HPC）應用等領域的領先客戶的需求。

台積電亦計劃於亞利桑那州興建兩座新的先進封裝設施，以及設立一間研發中心，以完善AI供應鏈。在計畫建設完成後，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。