台積電消費應用接單轉淡 第4季營收恐無法再創高

美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，PC、智慧機等終端產品年底耶誕旺季買氣恐不如預期，相關半導體需求同步轉淡，台積電（2330）相關應用接單也跟著轉弱。法人憂心，台積電雖有AI等高速運算（HPC）訂單支撐，第4季美元與新台幣營收都恐從第3季歷史高點下滑，無法再創單季新高。

對於法人預估的數據，台積電一貫不評論，至昨（3）日截稿前也無進一步評論。法人指出，若台積電今年第4季營運較第3季衰退，將是近十年首度出現第4季旺季表現不如第3季的狀況，反映消費電子產品受關稅干擾，連動使得半導體需求降溫。

談到關稅議題，台積電在7月的法說會上曾提到，2025下半年尚未看到客戶的行為有任何改變，然而了解關稅政策存在著不確定性和風險等潛在影響，尤其對於消費者相關及價格敏感的終端市場更是如此。

法人分析，台積電終端應用當中，仍有約近四成屬於消費領域，雖然占比六成的AI等高速運算（HPC）可望續強，但其餘消費應用全數受到關稅與景氣變化干擾，導致今年第4季旺季成長力道趨緩，雖然仍可望優於去年同期，但仍會比第3季下滑，無法再創單季業績新高，

根據台積電於7月法說會釋出的展望，2025年美元營收可望成長約30%，較4月的看法調升，主要受惠3奈米和5奈米強勁需求以及高速運算成長。

法人以台積電上半年美元營收已年增約40%，加上公司釋出本季美元營收估介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%的前提計算，第4季美元與新台幣營收皆將較第3季衰退。若以平均值換算，台積電第4季美元營收估季減高個位數至中雙位數百分比，不過仍將優於去年同期。