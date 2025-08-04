台積電消費應用接單轉淡 第4季營收恐無法再創高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，PC、智慧機等終端產品年底耶誕旺季買氣恐不如預期，相關半導體需求同步轉淡，台積電（2330）相關應用接單也跟著轉弱。法人憂心，台積電雖有AI等高速運算（HPC）訂單支撐，第4季美元與新台幣營收都恐從第3季歷史高點下滑，無法再創單季新高。

對於法人預估的數據，台積電一貫不評論，至昨（3）日截稿前也無進一步評論。法人指出，若台積電今年第4季營運較第3季衰退，將是近十年首度出現第4季旺季表現不如第3季的狀況，反映消費電子產品受關稅干擾，連動使得半導體需求降溫。

談到關稅議題，台積電在7月的法說會上曾提到，2025下半年尚未看到客戶的行為有任何改變，然而了解關稅政策存在著不確定性和風險等潛在影響，尤其對於消費者相關及價格敏感的終端市場更是如此。

法人分析，台積電終端應用當中，仍有約近四成屬於消費領域，雖然占比六成的AI等高速運算（HPC）可望續強，但其餘消費應用全數受到關稅與景氣變化干擾，導致今年第4季旺季成長力道趨緩，雖然仍可望優於去年同期，但仍會比第3季下滑，無法再創單季業績新高，

根據台積電於7月法說會釋出的展望，2025年美元營收可望成長約30%，較4月的看法調升，主要受惠3奈米和5奈米強勁需求以及高速運算成長。

法人以台積電上半年美元營收已年增約40%，加上公司釋出本季美元營收估介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%的前提計算，第4季美元與新台幣營收皆將較第3季衰退。若以平均值換算，台積電第4季美元營收估季減高個位數至中雙位數百分比，不過仍將優於去年同期。

營收 台積電

延伸閱讀

美對台課20%關稅 許淑華籲護農保產：不能讓農民與中小企業埋單

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

世界日報社論／關稅降低美國汽車製造競爭力

美股跌勢重 投資人湧入…公債大漲

相關新聞

台積電消費應用接單轉淡 第4季營收恐無法再創高

美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，PC、智慧機等終端產品年底耶誕旺季買氣恐不如預期，相關半導體需求同步轉淡，...

美中AI競賽 仁川DDM會議短兵相接

美國和中國大陸甫發布各自的人工智慧（ＡＩ）競賽計畫，希望能贏得這場競爭，而這兩大超強本周將首次面臨考驗，將於今天在南韓揭...

歐盟AI監管法案生效 最高罰12億

隨著歐盟人工智慧法案（AI Act）的新條款於八月二日生效，ＡＩ供應商在歐洲將受到國家的監管，違規者面臨最高三千五百萬歐...

傳iPhone 17 Pro相機5大升級 8倍光學變焦拍更遠

蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列，根據最新外媒消息，旗艦款iPhone 17 Pro與17 Pro ...

蘋果財報報喜 台鏈有底氣…大立光、玉晶光等後市看俏

蘋果（Apple）公布上季獲利與營收優於預期。iPhone銷售年增13%，整體營收成長10%，為三年多來單季增幅之最，主...

蘋果AI領域投資腳步 不停歇

蘋果在AI布局腳步明顯落後非蘋陣營，蘋果執行長庫克1日強調，AI為「當代最具變革性技術」，「正大幅增加投資」，將AI技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。