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AI 伺服器客製化需求加持 機殼廠躍當紅炸子雞

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI伺服器需求火熱，繼代工組裝、散熱、高階電源供應器備受市場關注後，近期機殼族群也因AI伺服器客製化要求愈來愈高而獲得重視，晟銘電（3013）、勤誠（8210）、迎廣（6117）等機殼廠成為當紅炸子雞，並都積極擴產，迎接商機。

其中，晟銘電為Meta的輝達GB200、ASIC AI伺服器專案Sidecar的水冷機櫃供應商。因應客戶需求強勁，晟銘電在泰國積極擴產，隨著今年GB200放量出貨，該公司水冷機櫃也隨之放量，預估今年GB200 Sidecar水冷機櫃的產能將達3,800櫃，明年倍增到7,000櫃，產能從每月800櫃擴大至1,500櫃。

展望未來，晟銘電總經理羅志吉曾預估，從目前在手訂單估算，第2季獲利將優於第1季，下半年逐季走升，全年營收則是年增雙位數，整體業績表現將更勝去年。

勤誠也通吃ASIC、通用型伺服器機殼訂單，目前主要出貨高階機種，今年也正式跨入機櫃生產，並為客戶提供量身打造的降噪櫃；隨著各大雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，勤誠出貨動能也將同步轉強。

勤誠積極展開全球布局，其中，馬來西亞廠已在6月正式開工建廠，量產時間約落在明年上半年。勤誠亦規劃中長期三至五年海外投資戰略，期盼盡快於美國等海外地區設立新廠，實現全球製造在地化。

迎廣今年迎來公司成立40周年，隨著近期GB200開始量產出貨，該公司組裝業務同步繁忙。海外產能規劃方面，迎廣已在美國南加州設置生產線，去年底完成設備改裝，並陸續進行試產，現階段可以開始進行量產。

勤誠 機殼 伺服器

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