Meta 衝刺 AI 算力釋單台廠 晟銘電拿下最多訂單

Meta全力衝刺AI算力布建，並擴大資本支出，近期對台廠釋出新一代客製化晶片ASIC AI伺服器專案大單，由代工大廠廣達（2382）與機殼廠晟銘電（3013）聯手拿下，總出貨櫃數上看6,000櫃，挹注廣達與晟銘電營運高飛。

針對訂單狀況，國內供應鏈均不對單一客戶評論。據悉，Meta這筆新一代客製化ASIC AI伺服器訂單所需的ASIC晶片由美商博通獨家供貨，晟銘電提供機櫃、部分水冷零組件與sidecar等，訂單最多，是此案台廠最大贏家，廣達則操刀最終組裝。

法人指出，ASIC AI晶片比起輝達、超微供應的通用AI晶片，具備功耗更低、效率更高等優勢，吸引亞馬遜AWS、Meta等大咖積極搶進，藉此打造AI基礎設施，以更高效地訓練複雜模型，而非僅依賴通用晶片。

隨著北美四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續增加，研調機構預期，2026年ASIC AI晶片產量增幅將達23%至46%，成為AI領域中的亮點。廣達、晟銘電此次奪下Meta ASIC AI伺服器專案大單，更是洞燭機先。

Meta積極搶攻AI市場，日前宣布上調2025年資本支出，從原預估640億美元擴大至720億美元，並預告2026年資本支出續揚，市場按讚，推升Meta股價過去五個交易日股價勁揚5%，廣達、晟銘電也可望跟著沾光。

Meta並宣布成立「超智慧實驗室」，全力開發下一代AI模型，預計明年啟用，將成為全球第一個千兆瓦級叢集的超級AI智慧實驗室，藉此打造具備深度了解用戶、理解用戶的「超級AI」。

因應超智慧實驗室與後續AI資料中心能更符合自身需求，Meta明年起大量導入ASIC專案AI伺服器，內部暫定新一代ASIC專案AI伺服器名為「Santa Barbara」，用以取代現有的ASIC專案AI伺服器「Minerva」，目標建置6,000個機櫃，最快今年底至明年陸續完成。

消息人士透露，Santa Barbara將大幅度升級，TDP將達到180kW以上，預期需要高度客製化的機櫃、sidecar與水冷零組件才能組合而成，不僅組裝門檻高，且零組件的規格也高，因而需要台廠協力完成。

供應鏈人士指出，Meta已經敲定二至三個新一代ASIC AI伺服器專案，本季拍板最終設計方向，並於第4季啟動試產，廣達與晟銘電已攜手拿下Meta新一代ASIC AI伺服器專案。

法人表示，隨著美系四大CSP紛紛上調AI資本支出，估計未來幾年都會呈現競爭劇烈的軍備競賽，市場對AI零組件的需求勢必將有增無減，這將是台廠搶攻商機的契機，而廣達與晟銘電過往就與Meta存在長久的合作關係，有望受惠最大。



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