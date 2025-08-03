精測7月營收年增逾37% 續創今年以來新高

測試介面廠中華精測今天公布7月合併營收新台幣4.1億元，受惠於探針卡需求增溫，月增0.2%，年增37.8%，續創今年以來新高；今年前7個月累計合併營收27.78億元，年增63.8%。

精測透過新聞稿表示，7月營收除了受惠於季節性旺季需求的固態硬碟（SSD）控制晶片及車用相關特殊應用晶片（ASIC）的測試探針卡之外，藉由精測智慧設計iSD系統完成的新型探針卡也開始陸續出貨，包括應用於次世代智慧型手機的應用處理器晶片及射頻晶片，皆為今年下半年業績關鍵支撐。

精測指出，今年推出的BR系列混針探針卡搭配獨家導板散熱技術，已於高速PCIe 4介面取得卓越測試驗證成果，並獲得多家客戶青睞，同時精測BKS系列探針卡開始進行高速PCIe 5介面的測試驗證，今年下半年探針卡業績可望優於上半年成績。

精測表示，整體來看，人工智慧（AI）半導體產業發展明朗，精測重啟新建3廠計畫，開始進行公開招標。另一方面，2025 SEMICON TAIWAN國際半導體展將於9月10日至12日於台北南港展覽館展出，精測在半導體先進測試論壇將以「Probe Card with Precision,Powered by AI」為題進行演講。