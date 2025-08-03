PCB廠群聚泰國缺人 泰國官方9月將推線上申請工作許可

PCB廠商包含PCB龍頭臻鼎（4958）、華通（2313）、欣興（3037）、金像電（2368）、燿華（2367）等群聚泰國投資，一方面也同時面臨陸資同業在泰國搶才缺工的挑戰，產業估計人才缺口逾3,000人。業界說，由於泰國允許外勞，引進鄰近國家勞動力有助於改善。 另外泰國官方9月將推線上申請工作許可。

依據TPCA資訊，泰國勞動部(Ministry of Labor)就業局(Department of Employment)2025年7月30日召開記者會，宣布該局將於9月1日啟用外籍工作者線上申請工作許可之系統，將透過數位化申請流程加速外國人取得在泰工作證明，進而促進外商投資。

泰國就業局長Somchai Morakotsriwan致詞時表示，過往外國工作者須持紙本在上班時間申辦工作許可，不甚便利，就業局配合政府數位化政策，以公私協力方式推出此線上申請系統，並同時在全國各地設立40個外國人工作許可服務中心（曼谷7個，外府33個），及8個行動服務中心，除提升效率跟透明度外，更有助打擊人口販運。

駐泰代表處經濟組經洽泰國就業局表示，未來將有英文相關說明及置於專網（https://eworkpermit.doe.go.th/）， 尚在建置中。9月1日開放線上申請後，過渡期間仍接受紙本申請，全面實施線上申請之日期將另公布。