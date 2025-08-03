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傳iPhone 17 Pro相機5大升級 8倍光學變焦拍更遠

中央社／ 台北3日電
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社

蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列，根據最新外媒消息，旗艦款iPhone 17 Pro與17 Pro Max有望大幅升級相機功能，改採橫式相機模組、8倍光學變焦的望遠鏡頭、畫素更高的前鏡頭、頂端相機控制按鈕，也將內建具備專業級拍照與錄影功能的App。

蘋果（Apple）每年秋季推出iPhone新機，發表會時間往往落在9月第2週，近期出現更多網路爆料，但相關消息均未獲得蘋果證實。

科技新聞網站9to5Mac於2日彙整蘋果新機傳聞指出，相機功能升級向來都是iPhone Pro機型每年最大亮點，但今年更特別一點。

首先，iPhone 17 Pro將採用橫向延伸的相機模組，雖然三鏡頭排列方式仍維持iPhone 11 Pro以來的三角形，但麥克風、LiDAR光學雷達和閃光燈都移到右側，有助於容納尺寸更大的影像感測器。

其次，今年iPhone 17 Pro將配備全新4800萬畫素望遠鏡頭，提供更高的成像品質，也代表iPhone 17 Pro的三顆鏡頭全面升級到4800萬畫素。新鏡頭同樣能利用光學裁切方式拍出1200萬畫素照片，光學變焦倍數也從5倍升到8倍。

9to5Mac還提到，不同於iPhone 16 Pro在機身右側下方配備「相機控制」實體按鈕，iPhone 17 Pro可能在機身頂端新增第二顆相機控制按鈕，快速啟動拍照功能。不過考量去年才推出相機控制按鈕，這項傳聞成真的可能性較低。

不只主相機規格進化，iPhone 17 Pro前鏡頭也將從1200萬畫素升級到2400萬畫素，自拍照更清晰。

此外，蘋果傳出正為iPhone 17 Pro用戶打造全新專業級相機App，可用於拍照和錄影，功能可比擬其他專業相機應用程式例如Halide、Kino、Filmic Pro等。

網路 自拍 應用程式

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