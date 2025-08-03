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台灣啟動月球探勘任務 2大任務酬載最快2028年發射

中央社／ 台北3日電

世界太空強權積極布局登月，台灣不缺席。國家太空中心（TASA）啟動首個月球探勘任務，規劃與國際太空機構或廠商合作，將TASA與學研界共同研製的2個科學任務酬載儀器，整合進月球著陸器，最快2028年發射升空，並在月球上進行迷你磁層、渦旋區研究，以及月球地形、紫外線天文觀測等。

因應快速變化的太空產業趨勢，台灣第3期國家太空科技發展長程計畫尚在進行修正，規劃加碼預算、延長時程。與此同時，第3期計畫原訂的探月酬載儀器開發工作，正如火如荼進行中。

TASA目前規劃，今年底之前，2大任務酬載，即「月球向量磁力計」（Lunar Vector Magnetometer）、「福爾摩沙月球紫外線望遠鏡實驗儀器」（Formosa Lunar Ultraviolet Telescope Experiment）的飛行體與工程體，有望準備就緒。

其中，「月球向量磁力計」任務酬載將用於探索月球渦旋區（lunar swirl）的地下導電結構，並研究月球迷你磁層（mini-magnetosphere）對太陽風的屏蔽效能與作用機制，有助於強化台灣在行星科學領域的自主研究實力，並為未來其他登月任務奠定技術與科學基礎。

另一任務酬載「福爾摩沙月球紫外線望遠鏡實驗儀器」，則是一組擁有廣角成像能力的相機系統，將在登月後，進行紫外線天文觀測，並探究月球的礦物組成與地形特性。

由於地球大氣層會吸收大部分來自宇宙的紫外線（UV）輻射，雖有效保護地球生命免受高能輻射傷害，卻也導致地面望遠鏡無法觀測紫外線波段的宇宙景象，比如白矮星等會釋放強烈紫外線的天體；因此若能將紫外線望遠鏡部署至月球，便有機會突破限制，觀測到地球上無法看見的天體與現象。

根據計畫，TASA將對外招標，得標廠商需提供把酬載儀器整合進月球著陸器（lunar lander）、送到月球表面等相關服務，採購預算經費為新台幣3億3500萬元；酬載預計最快將在2028年搭乘火箭升空，進入月球軌道並著陸於月球表面，展開科學研究與觀測任務，象徵台灣在競逐太空之路上，再邁出關鍵一步。

輻射 太空 紫外線

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