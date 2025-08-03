白話財經／摺疊手機新戰場 為台廠注新動能

隨著智慧手機市場增速放緩，摺疊手機正成為品牌角力創新的新戰場。三星、華為領銜搶市，新秀緊追推陳出新，連蘋果也傳出將於明年底首度跨足，預備掀起新一波話題高潮。

研究機構TrendForce預期，今年全球摺疊手機出貨量可望達一千九百八十萬支，滲透率約百分之一點六，和去年持平；雖然成長幅度不強，但受惠技術進步與價格可望降低，摺疊手機逐漸成為中高階市場的新亮點。

目前全球市占率居冠的三星，七月推出的Galaxy Z Fold7主打輕薄，重量只有二一五克。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙樂觀地說，新機預購表現強勁，Fold7訂單還比前一代成長超過兩倍，預期下半年銷售可望年增三成，帶動一波換機潮。

只是，三星因面臨其他品牌競爭，地位將受挑戰，TrendForce就曾預估三星市占率恐會從去年百分之四十五點二，今年減少至百分之三十五點四。

最大的對手，就是中國大陸地頭蛇華為。

華為憑藉中國大陸市場優勢，以亞軍之姿緊追在後，華為比三星更早地在七月十日搶進杜拜舉辦全球發表會。TrendForce預估，其今年市占可望達到百分之卅四點三，除了穩定的在地（中國大陸）市場支持，華為更透過影像升級、藝術行銷與社群經營提升品牌黏著度，帶動摺疊機熱賣。

值得關注的還包括大陸榮耀、聯想與小米等品牌。TrendForce指出，榮耀與聯想今年市占率預估將分別達到百分之九點一與百分之七點六；小米藉由MIX Flip系列打入輕量型摺疊機市場，市占將從百分之三提升至百分之五點一。其他如OPPO、vivo等品牌合計市占也達百分之八點五，這些廠商的參與，顯示摺疊機生態系正持續擴大、消費者選擇將更多元。

真正可能改寫市場格局的，是蘋果盛傳二○二六年將推出首款摺疊iPhone，新機將採用五點五吋外螢幕與七點八吋內螢幕設計，並延續蘋果一貫重視的系統穩定性與軟硬整合優勢，預期透過iOS深度優化與自家生態系，進一步提升用戶體驗。

法人分析認為，若蘋果投入，將大幅提升高階消費者對摺疊手機接受度，並預期台廠供應鏈如晶圓代工龍頭台積電、手機鏡頭廠大立光、軟板廠商臻鼎-ＫＹ、被動元件廠國巨、手機軸承廠等，皆可望受惠。

大立光率先釋出正面訊息，執行長林恩平坦言，公司已取得多項針對摺疊手機與超薄手機的新專案，未來將有助於推升產品平均單價，強化整體營運。

林恩平說，摺疊與超薄機種的鏡頭設計趨勢仍是被期待能較薄，但就會比較難製造，他說，若需壓低厚度鏡頭，就是非常大的挑戰，因為光學設計需要一定的空間，成為製造門檻。

爭奇鬥豔的新機即將登場、消費者使用習慣轉變，再到供應鏈技術升級，皆讓摺疊機市場競爭更趨白熱化，這場戰局已不再是少數品牌的創新，而會是多數品牌廠比拚技術的新領域。

雖然目前市占仍低，但在各大品牌爭奇鬥豔與粉絲經濟推波助瀾下，摺疊機正成為創新象徵，也為台廠供應鏈注入久違的升級與出貨契機。