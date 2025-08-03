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學者：科技業人才需求仍會走升

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

川普的對等關稅政策為全球產業都帶來不確定性，外銷產業可能會外移，但專家普遍認為，台灣科技產業的人才需求數量仍會持續上升。專家建議，台灣如果要引進半導體人才，可以鎖定印度。

先從內需產業來看，受到川普關稅影響，專家認為，台灣內需產業如保健業、汽車業可能都會面臨開放市場競爭，等於無論是外銷或內需產業都很不妙，就業都會有很大衝擊，人力需求端非常不樂觀。

不過，即使勞動力需求可能下降，但就業雜誌顧問臧聲遠認為，科技業攬才再怎麼多都不為過，因為以半導體產業的重要性，台灣這麼少人口已經扛不起來了，但目前引進東南亞各國學生來台，多數不是想學理工，只有馬來西亞因為母國有科技業是例外，其他國家都是來台學商業類，打算以後回母國工作。

臧聲遠建議，台灣如果要引進半導體人才，要全力鎖定印度，品質與數量質量俱佳，例如陽明交大理工博士班有一半是印度學生，北科大也是很多印度學生，台灣要大大吸納印度人才，這些人才甚至可以跟著台廠到美國、印度設立據點，台灣要全力發展印度人才成為外派的先頭部隊。

台大國發所兼任教授辛炳隆則認為，即使半導體產業外移美國，台積電產能在台灣也仍然會增加，人才需求還是在。

辛炳隆表示，關稅會帶來新的均衡，因為關稅不是只針對台灣，衝擊到某個階段後會穩定下來，廠商還是會增加在台投資，關鍵是美國是不是吃得下全部產能、有沒有那麼多勞動力、在美國的產業聚落能這麼快建立嗎？如果美國要汽車半導體去美國投資，又不准非法移民留下來，美國的勞動力從何而來？以台灣半導體與美國產能分工，台灣仍將會是主要的產能提供地。

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