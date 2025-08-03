輝達H20晶片恢復銷陸後 陸媒發文 質疑資安風險

川普政府從本月開始允許輝達H20晶片恢復銷陸後，近日大陸國家網信辦卻質疑H20晶片有資安風險而約談輝達，雖然輝達回應稱其晶片不存在後門，但昨（2）日中共黨媒人民日報發出標題為「英偉達（即輝達），讓我怎麼相信你？」的評論文章。外界關注H20晶片是否能順利進入中國市場。

該篇評論指出一些驚悚的場景說，有人可能會問，這資安問題有多嚴重？可以設想這樣的場景：高速公路上的新能源車，突然被切斷動力；患者接受遠程手術時，設備突然黑屏；超市收銀台，手機的支付功能，瞬間失靈……芯片漏洞後門安全風險一旦觸發，「我們隨時可能遭遇一場惡夢」。

該文要求輝達必須拿出令人信服的「安全證明」，才能解除中國用戶的後顧之憂，並稱守護網路安全，與守護國家領土同樣重要。「安全一旦失守，其他也會歸零。發展數位經濟、建設數位中國，必須維護好網路空間安全，絕不能讓帶病的晶片上崗」。

文章提到，外國企業深耕中國市場，尊重中國法律嚴守安全紅線是基本前提。輝達執行長黃仁勳曾說，「我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」評論稱，「既然說了，就要做到」。