關稅影響總體經濟 背光模組三雄 快攻新事業

關稅影響總體經濟，背光模組三雄瑞儀（6176）、中光電（5371）、達運（6120）積極布局新事業陸續展現成果。瑞儀啟動芬蘭高階光學材料製造商Inkron Oy（Inkron）收購案，強化奈米壓印製造能力；中光電子公司無人機下半年進入海內外出貨旺季，為營運增添動能；達運雙軸轉型布局顯示光學與生技醫材，生醫新事業進入成長高峰期。

瑞儀今年上半年合併營收245.94億元，年增8%。稅後純益19.11億元，年減49%；每股稅後純益4.12元。瑞儀董事長王昱超在法說會中直言，關稅影響總體經濟，2025年沒有樂觀理由。他指出，大客戶今年新機種減少、加上關稅影響，預估上下半年業績比約55：45，全年營收預估較去年下滑7-9%。

瑞儀為強化奈米壓印製造能力，將以10.35億日圓向日本長瀨集團收購芬蘭Inkron 100%股權。同時因應營運配置及策略發展需求，計畫投資1億美元設立新加坡子公司。

中光電總經理林惠姿表示，節能產品第3季進人傳統旺季，加上越南廠多項新產品線開始放量，估計本季整體出貨季增二成。中光電今年上半年合併營收183.32億元，年減4%。稅後純益7,664.7萬元，年減82%；每股稅後純益0.2元。

中光電智能機器人去年拿下國防部標案逾3,000台、總金額逾22億元，將分八批出貨。今年上半年已出貨四批，占總量的49%，已認列三批營收，占總金額比重約37%；中光電智能機器人上半年已經獲利。截至7月底標案出貨達五批，進度超過六成，由於出貨與營收認列有三個月時間差，今年第1季貢獻營收占比逾1%、第2季超過7%。另銷往美國商用市場無人機上半年出貨逾百台，下半年出貨量將倍增。

達運累計今年上半年合併營收91億元，年減11.2%。稅後損失8,257萬元；每股虧損0.12元。達運董事長蔡國新表示，達運不再是只賣顯示器，而是提供整套解決方案，並能真正解決客戶問題。隨新應用逐步落地，達運朝多元場域布局，積極邁向新一階段成長。近二年通過車用客戶認證，將陸續展現成果；另跨足生醫市場的美妝產品、可取代動物實驗的器官晶片等，均已出貨，待逐步放量。