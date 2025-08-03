輝達銷陸AI晶片許可卡關 法人：台積電影響有限

路透報導，美國企業申請的數千件出口許可卡關，因為美國商務部轄下的產業與安全局（BIS）運作幾乎陷入癱瘓，受影響的包括輝達（NVIDIA）申請運往中國大陸的人工智慧（AI）晶片。

知情人士說，問題出在BIS未能頒布業者等候已久的新規定、疏於對外溝通、排擠專家，而且員工因自動退休或辭職而大量流失。

報導指出，受影響的出口許可申請案中，最知名的是輝達據說已獲川普政府准許銷往中國大陸的AI晶片，許可證未能迅速核發下來。輝達7月14日表示，美國政府已應允發給H20晶片出口許可，希望不久就能開始出貨。

美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令後，路透先前報導，輝達為此大舉追單台積電（2330），要增產30萬顆H20晶片，將使輝達H20晶片庫存量從現有60萬至70萬顆進一步增加。

法人認為，雖說晶片出口許可卡關，但台積電先進製程一向很滿，預料影響有限。

消息來源本周透露，美國商務部尚未發出任何許可證，可能波及價值數十億美元的AI晶片訂單。

一名官員表示，積壓的申請案待消化時間是逾30年來最長。

最近可得資料顯示，2023年度BIS核發一件出口許可平均需時38天，全年度總計37,943件中有2%未通過。

職掌出口管制事務的BIS次長凱斯勒3月上任後，對外溝通不足。商務部5月預告將廢止拜登政府限制AI晶片出口的舊規定、並頒布新規定，至今不見下文。許多重要幕僚職缺未補、高階公務員辭職，也導致出口許可核發停滯。

因此，美國業界不滿情緒正在升高。美中貿易全國委員會會長譚森說，「我們看到整體都沒動作，也沒跡象顯示出口許可證何時及是否會核發」，這包含價值數十億美元的半導體製造設備出口許可申請。

譚森還說，美方許可申請卡關，時間卻不等人，「陸企正在與中國及其他國家供應商洽談、進行交易。拖得愈久，我們就會流失愈多市占」。

商務部也在延後推動監管規定變更。美國政府5月曾說，會在拜登政府針對AI晶片出口地點限制的新規生效前，撤銷並提出新的替代版本。但截至目前，這項承諾尚未兌現。