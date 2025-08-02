迎接iPhone 17規格升級 凱基投顧看好台廠供應鏈受惠

蘋果Apple秋季發表會進入倒數，屆時預計將推出iPhone 17系統新機，凱基投顧預期iPhone 17的主要規格升級，將有利於應用處理器(AP)、相機鏡頭、散熱與電池相關供應商，2025年預估備貨量達8,000-9,000萬支，但下半年iPhone 17規格升級的吸引力仍有待檢驗，因為預期消費者可能傾向等待2026年AI手機或摺疊iPhone上市。

凱基投顧指出，蘋果預期將推出四款iPhone 17新機，iPhone 17與iPhone 17 Air處理器將升級至A19晶片、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max機種則升級至A19 Pro晶片，皆採用台積電（2330）3奈米製程；鏡頭方面，全系列前鏡頭升級至2,400萬畫素，Pro系列潛望鏡頭由1,200萬升級至4,800萬畫素，三顆後鏡頭皆達4,800萬畫素，並支援8K錄影、前後鏡頭同時錄影等功能；新導入的VC散熱設計，則將運用Pro系列手機，以解決晶片在未來高效能應用下散熱效率不足的問題；電池容量預期將較前一代提升9-10%，機殼材質部分，Pro系列將改回較具成本優勢的鋁金屬，iPhone 17 Air將採用鈦金屬設計；組裝部分，因鴻海（2317）擴大印度產能以降低關稅風險，預期2025年的組裝比重將超過60%。

全球智慧型手機市場方面，上半年出貨量年增0.8％至5.97億支，其中以蘋果、聯想與華為成長較強。凱基投顧表示，儘管目前智慧型手機未被正式納入美國關稅範圍，但考量硬體功能升級有限與AI應用未有突破，預期換機動能將相對疲弱，保守看待2025年智慧型手機需求。但若美國關稅課徵將因成本上升可能轉嫁至零售價格，或因通膨壓縮消費者預算，將進一步衝擊需求，因此將全球智慧型手機出貨量由原估年增3%下修至1%。