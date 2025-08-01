亞馬遜人工智慧助理藍圖 亮相

亞馬遜執行長安迪賈西在財報會議上，提出AI智慧助理Alexa+未來藍圖，以生成式AI驅動的Alexa+定義為「能採取行動的個人助理」，未來甚至可望在對話過程中投放廣告。

業界人士指出，亞馬遜若在Alexa+對話過程中投放廣告，將成為廣告業務在AI時代的重大轉型，從傳統的靜態展示轉向動態對話式推廣，可說開創全新的商業模式。

亞馬遜積極力推Alexa+，以強化AI代理行為與自然對話能力，因應來自OpenAI、Google等所推出的生成式AI語音助理競爭壓力。

亞馬遜已開始在美國推出Alexa+，累積數百萬用戶並獲得好評，搭載Alexa+的亞馬遜裝置買氣上升，亞馬遜預期今年底前會將Alexa+開始推廣至其他國家。隨著用戶與Alexa+的對話深度與頻率增加，不僅能提升商品搜尋廣告，也能有效帶動營收成長。