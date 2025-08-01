對等關稅20%…科技廠緊盯 不排除漲價因應

美國昨（1）日宣布台灣對等關稅稅率為20%，即便多數電子業出口美國產品目前享有關稅豁免，惟台灣科技業仍不敢掉以輕心，包括PC、伺服器、網通、工業電腦等有電子終端產品銷美的廠商均嚴陣以待，不具名廠家透露，「現在影響還看不太出來，若全面性課稅，不排除漲價因應」。

業界指出，目前內含半導體或設備的終端產品，如電子裝置、智慧手機、資料中心設備、PC、伺服器、網通產品等都享有關稅豁免，工業電腦有些產品也在232條款豁免範圍內。

即便目前仍享有關稅豁免，但川普說變就變，相關台廠不敢輕忽。宏碁坦言，正密切觀察國際情勢發展，機動調整營運策略以因應變化。

代工廠方面，指標業者近來均加大布局美國製造力道，包括鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達等，近一年來相繼拍板赴美設新廠或在美擴產，隨時可因應關稅調整生產地，降低衝擊。

廣達、仁寶、緯創均表示，將全力配合客戶需求，進行生產布局，也會密切與客戶聯繫，依需求靈活調配產能。英業達指出，目前PC與伺服器都適用豁免條款，營運不受影響，後續將持續觀察關稅政策走向與變化。