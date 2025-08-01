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亞馬遜AWS業務 不如預期 將續建置運算容量

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林薏茹／綜合報導
亞馬遜（Amazon）核心的雲端服務業務（AWS）上季增速落後微軟Azure及Google Cloud。路透
亞馬遜（Amazon）核心的雲端服務業務（AWS）上季增速落後微軟Azure及Google Cloud。路透

電商巨頭亞馬遜（Amazon）7月31日盤後公布2025會計年度第2季財報，營收與獲利均超出市場預期，但核心的雲端服務業務（AWS）上季增速落後微軟Azure及Google Cloud，本季營業利益展望遜於預期。拖累亞馬遜1日早盤跌逾6%。

亞馬遜執行長安迪賈西強調，AI發展仍處「非常早期階段」，降低AI應用成本的策略將逐步吸引客戶，算力目前供不應求，需時間建置足夠運算容量。目前雲端服務供應商（CSP）仍在加碼AI投資，AI伺服器供應鏈1日不畏台股重挫、相對抗跌，鴻海、廣達及緯創均小漲作收。

亞馬遜與微軟、Alphabet展開AI基礎建設軍備競賽，亞馬遜第2季資本支出達到314億美元紀錄，年增約90%。財務長歐薩夫斯基表示，這個支出規模將「基本反映」下半年計畫。

亞馬遜第2季營收年增13%至1,677億美元，每股純益1.68美元，均高於市場預期；上季電商銷售額成長11%、達到615億美元；廣告銷售增加23%達到157億美元；AWS營收成長17%、達309億美元，僅稍優於市場預期。亞馬遜預測，截至9月止的本季營收預測估介於1,740億至1,795億美元間，略高於市場預期；本季營業利益將落在155億至205億美元間，低於分析師預估。賈西認為，「電力供應」已成限制雲端服務擴張最主要因素，強調AWS在服務可用性與資安領域的優勢。

法人指出，英業達為AWS Graviton4伺服器代工協力廠，緯穎為AWS特殊應用IC（ASIC）晶片機櫃組裝測試與整機系統（L10、L11）主要供應商，廣達也拿下AWS AI伺服器訂單。

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