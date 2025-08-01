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蘋果AI領域投資腳步 不停歇

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者劉芳妙林薏茹／綜合報導

蘋果在AI布局腳步明顯落後非蘋陣營，蘋果執行長庫克1日強調，AI為「當代最具變革性技術」，「正大幅增加投資」，將AI技術全面整合至裝置、平台等層面。

業界看好，未來iPhone的AI功能只會有增無減，催動AI伺服器需求水漲船高，鴻海助力蘋果在美國德州打造AI伺服器組裝廠，將受惠蘋果AI大商機。

庫克強調，AI是這個時代最深刻的技術之一，將持續在AI領域大幅增加投資。蘋果今年已收購七家企業，庫克仍表示「對能加速技術路線圖的AI併購持開放態度」。蘋果財務長帕雷克表示，AI相關投資推動資本支出顯著成長，公司採用混合策略，既投資數據中心，也利用第三方的基礎設施，資本支出會增加，但「不會呈指數級成長」。

蘋果2月宣布，計畫明年底前與鴻海（2317）合作在德州休士頓打造一座占地25萬平方英尺的AI伺服器組裝廠，以供應驅動AI平台的資料中心。

德州 財務 美國

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