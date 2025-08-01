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蘋果財報報喜 台鏈有底氣…大立光、玉晶光等後市看俏

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者劉芳妙／綜合報導
蘋果（Apple）公布上季獲利與營收優於預期。路透
蘋果（Apple）公布上季獲利與營收優於預期。路透

蘋果（Apple）公布上季獲利與營收優於預期。iPhone銷售年增13%，整體營收成長10%，為三年多來單季增幅之最，主要受惠iPhone及中國大陸市場銷售回暖。

相較近期非蘋手機市況鬆動，聯發科（2454）、高通都預告本季衰退或較保守，蘋果財報亮眼加上新iPhone 9月亮相，蘋概股大立光、玉晶光、台積電、鴻海底氣十足，後市營運看俏。截至6月28日的第3季，蘋果營收成長9.6%至940億美元，高於分析師平均預估的893億美元。蘋果並釋出第4季營收將有中高個位數百分比的增長，優於分析師先前預期的3%，服務業務增速可望維持本季的13%，毛利率介於46%至47%之間（含關稅成本影響）。第3季每股盈餘1.57美元，優於市場平均預期的1.43美元。

蘋果財報會議重點
蘋果財報會議重點

蘋果執行長庫克在與分析師的電話會議中表示，在全球大多數追蹤市場看到增長加速，包括大中華區和許多新興市場。上季關稅支出達8億美元，低於5月預估的9億美元。但若川普政策不變，本季關稅成本可能升至11億美元。

蘋果在大陸市場重拾動能。當地手機品牌近年迅速滲透，但蘋果服務業務表現亮眼，營收年增4.4%到154億美元，略勝華爾街預期的152億美元。

財報公布後，蘋果股價盤後上漲逾2%。蘋果今年以來下跌17%。1日早盤股價跌約1%。

大立光及玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，依客戶拉貨表現，7月比6月好，8月比7月好。玉晶光董事長陳天慶日前表示，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，力拚全年營運優於去年。

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