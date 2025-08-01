工業電腦產業看20%關稅…維田：232調查期間免稅 營運影響有限

美國宣布台灣對等關稅20%，由於工業電腦（IPC）廠多數集中在台灣生產，也引發業界關注衝擊性，據了解，多數IPC廠由於產品成品包含CPU，因此在美國232調查期間，IPC仍屬於免稅範圍，但也有部分產品列入課稅，對此，工業電腦廠維田（6570）1日回應，公司多數產品由於包含CPU，因此在美國政府232調查期間的現在，仍屬免稅範圍，因此影響相對有限。

針對台灣產品銷往美國課20%關稅，維田表示，公司多數產品由於包含CPU，因此在美國政府232調查期間的現在，仍屬於免稅範圍，因此影響相對有限；至於美國232調查出爐後，若真的有新增關稅，由於工業電腦產業多數為專案性質，因此對於轉嫁新增關稅成本給客戶，目前客戶態度傾向多數能接受。

維田目前尚未啟動漲價。公司指出，若後續真的有新增關稅，公司除了與客人議價外，自身也會把控生產成本，藉此因應關稅影響。

此外，從競爭角度來看，雖然日韓銷往美國稅率比台灣低，但工業電腦產業主要仍以台灣為主，在競爭者大多為台商下，大家競爭起點相同。