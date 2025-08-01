快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

工業電腦產業看20%關稅…維田：232調查期間免稅 營運影響有限

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國宣布台灣對等關稅20%，由於工業電腦（IPC）廠多數集中在台灣生產，也引發業界關注衝擊性，據了解，多數IPC廠由於產品成品包含CPU，因此在美國232調查期間，IPC仍屬於免稅範圍，但也有部分產品列入課稅，對此，工業電腦廠維田（6570）1日回應，公司多數產品由於包含CPU，因此在美國政府232調查期間的現在，仍屬免稅範圍，因此影響相對有限。

針對台灣產品銷往美國課20%關稅，維田表示，公司多數產品由於包含CPU，因此在美國政府232調查期間的現在，仍屬於免稅範圍，因此影響相對有限；至於美國232調查出爐後，若真的有新增關稅，由於工業電腦產業多數為專案性質，因此對於轉嫁新增關稅成本給客戶，目前客戶態度傾向多數能接受。

維田目前尚未啟動漲價。公司指出，若後續真的有新增關稅，公司除了與客人議價外，自身也會把控生產成本，藉此因應關稅影響。

此外，從競爭角度來看，雖然日韓銷往美國稅率比台灣低，但工業電腦產業主要仍以台灣為主，在競爭者大多為台商下，大家競爭起點相同。

美國 關稅 工業電腦

延伸閱讀

曾說關稅32%今遭出征 趙少康：綠側翼全面出動掩飾談判不力

關稅陰霾、7月製造業PMI連兩月緊縮 中經院示警：下半年透明度很差

台美關稅簽保密不能公布 王鴻薇籲賴清德講清楚：與各國做法不同

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

相關新聞

昇陽半今年資本支出拉高逾90億元 明年再生晶圓月產能達到120萬片

再生晶圓龍頭廠商昇陽半導體今（1）日宣布，董事會正式通過新增資本支出43.79億元，加速再生晶圓產能擴充，今年資本支出將...

LINE企業字型「LINE Seed」釋出繁體中文版本 可用於個人或商業用途

歷時近3年設計，LINE企業字型「LINE Seed」家族1日正式釋出繁體中文版本，提供四種不同粗細的字種可選擇，即日起...

亞旭聯手 NTT 東日本 開創 Local 5G 新局、進軍日本市場

華碩集團旗下網通設備領導廠商亞旭電腦（Askey）與日本電信龍頭NTT東日本（NTT East）宣布攜手合作，成功開發並...

展碁三度獲選台灣微軟最佳 Indirect CSP Partner！吸睛

展碁國際（6776）持續深化與台灣微軟的策略合作，積極投入AI與雲端解決方案的推廣，於第2季再創佳績，軟體訂閱業績較往年...

20%對等關稅出爐 台股科技產業等待232條款

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股盤中一度下跌逾300點，不過隨後跌幅收斂。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，...

台灣駭客年會8月登場！全球資安專家來台 上演激烈攻防

台灣年度資安盛事HITCON 2025（台灣駭客年會）將於8月15、16日於中央研究院人文社會科學館盛大登場。今年年會以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。