汎銓打造新一代高階廠房 董座直言關稅對該公司是「利大於弊」

半導體檢測服務廠汎銓（6830）於1日歡慶20周年慶，該公司積極卡位埃米世代材料分析商機，董事長柳紀綸表示，為了因應大客戶的需求，而在竹北建置新的高規格廠房並導入相關設備。至於關稅議題，他直言對公司是「利大於弊」，因為已在美國矽谷的黃金地段設立據點，且於去年已以零關稅採購設備至當地。

相較於以往奈米級製程依賴穿透式電子顯微鏡（TEM）技術，汎銓指出，埃米世代對分析解析度與穩定性的門檻大幅提升，唯有具備球差校正TEM與極低干擾環境的實驗設施，才能滿足先進製程研發驗證需求。該公司為此打造新一代高階SAC-TEM Center廠房，採單樓層獨立防振基礎與三層鋼骨耐震結構設計，提供最高規格的電鏡操作條件，加上具備低溫ALD與超薄試片製備等技術，可奠定未來10年材料分析競爭優勢。

汎銓提到，該公司將憑藉在材料分析（MA）、AI晶片暨矽光子檢測分析技術等優勢，增進「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」等三大業務動能，開創未來營運前景。

在今年邁入20周年之際，也是汎銓的全球化布局元年，該公司旗下竹北據點進行多項擴建升級，設立埃米世代1奈米至1.4奈米材料分析專區、AI專區、矽光子定位分析中心，以及竹北SAC-TEM Center新廠房。同時也加速海外實驗室布局，旗下美國子公司MSS USA CORP執行長由柳紀綸之子柳淳浩擔任，在矽谷的實驗室已正式啟用，聚焦於服務半導體業與供應鏈廠商，並延伸至其他對先進材料分析有需求的產業。

另外，汎銓在日本的據點也預計於9月投入營運行列，希望進一步擴大全球材料分析量能。