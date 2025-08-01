宏達電發布預告 8月14日新產品登場
宏達電（2498）HTC 1日於其HTC VIVE官方社群平台（Facebook、Instagram及X）隆重發表新品預告片「SEE WHAT'S IN」。
為迎接新品登場，HTC亦同步於官方Facebook粉絲團舉辦限時預測活動，邀請粉絲留言預測新品，搶先獲得本次即將發布的「HTC VIVE 2025新品」。
HTC一向致力於以創新技術豐富的生活體驗，持續驅動創造無盡的可能。從為科學家找到控制和診治疾病的解決方案、引導學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，HTC不斷創造新的可能性。透過創新技術，賦予了人們之間的互動，以及與環境和文化間的聯繫，也為人類社會帶來新的力量。
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