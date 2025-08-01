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台灣三星關懷在地 提供全台受災戶大型家電免費到府檢測服務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

近日颱風、豪雨接連侵襲台灣，多地傳出淹水災情，導致家電泡水受損，影響日常生活。台灣三星電子長期關懷在地，宣布即日起至8月31日，提供全台受災地區民眾大型家電「全星為你」免費到府檢測服務，並針對維修以及更換零件費用提供7折優惠（限三星品牌）；如需購買新機，透過三星客服聯繫將可獲得購機折扣。三星深知家電與人們生活密不可分，而在災後重建階段更顯關鍵，期望透過實際行動為災民減輕負擔，加速回復正軌，與消費者一同攜手度過難關。

全星服務7天24小時線上客服：https://www.samsung.com/tw/support/contact/#start-chat

家電 三星電子

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