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新漢林茂昌：出口商應更快利用AI技術 抵銷台灣20%關稅衝擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國宣布台灣對等關稅20%，對此，工業電腦（IPC）大廠新漢（8234）董事長林茂昌1日坦言，對等關稅台灣20%，是有點意外，尤其比日韓兩國高出5%。他強調，台灣出口業者應該更快利用AI技術，大幅提高產品附加價值，也大幅提高經營效率，藉此抵消關稅20%的衝擊。

林茂昌表示，對等關稅台灣20%，是有點意外，尤其比日韓兩國高出5%，我想關鍵在於農林漁牧產品開放的程度，日韓幾乎全部開放了，台灣應該還是有所堅持吧！政府辛苦了！

林茂昌分析，對科技產品而言，衝擊是大的，因為本來都是零關稅，所以供需雙方，都必須有所因應，就電腦產品來說，大部份的高價晶片，如CPU，GPU等，都是美國品牌，所以後段到美國組裝會較划算，也不需大力投資，但對於代工大咖們，則這關稅幾乎是毛利的三倍，應該會擴大美國的投資設廠。

林茂昌指出，現在墨西哥關稅未定案，我猜應該也在15-25%之間，不可能再零關稅了，否則這會是美國製造最大的漏洞。

林茂昌說，世界市場正在重組，在美國，無論是進口或美國製造，都會大幅推高物價，尤其同時驅趕非法移民，讓缺工更加嚴重，美國應該已是個超高消費的國家，其他市場則大致維持相同的WTO關稅，反而成為海角一樂園了。「川普其實是在揮霍美國百年積累的國力與購買力，或許有短期利益，長期來看，應是殺雞取卵。」

林茂昌強調，台灣出口業者應該更快利用AI技術，大幅提高產品附加價值，也大幅提高經營效率，用更高的價值，更低的成本，抵消關稅這20%的衝擊。就是美國製造，也更要全面自動化、智慧化、AI化，「這樣才能做到成本增加趴數，價值增加倍數。」

AI 美國 關稅

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