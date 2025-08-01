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國巨第六度延長對芝浦電子的收購 至2025年8月18日

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）1日宣布，第六度延長對芝浦電子的公開收購期間，至2025年8月18日。

國巨表示，公司已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。據悉，芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨今日再度接獲日本相關當局通知，依據《外國匯兌及外國貿易法》之規定，投資審查期間將延長至2025年9月1日。

有鑒於此，國巨指出，依據日本相關法規，將公開收購期間延長至2025年8月18日。國巨預期可於公開收購期限之前取得主管機關核准收購芝浦電子股份的必要許可。

國巨 日本

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