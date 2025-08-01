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新品要來了！宏達電預告8月14日全新產品亮相 同步推抽獎活動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）1日在HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）發布新品預告訊息「SEE WHAT’S IN」，公布 VIVE系列將在台灣時間8月14日正式揭曉全新產品。

為迎接新品登場，HTC同步在官方Facebook粉絲團舉辦限時預測活動，邀請粉絲留言預測新品，就有機會搶先獲得即將發布的「HTC VIVE 2025新品」。

宏達電表示，HTC一向致力於以創新技術豐富人們的生活體驗，持續驅動創造無盡的可能。從為科學家找到控制和診治疾病的解方、引領學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，不斷創造新的可能性。

宏達電強調，透過創新技術，延續人們之間的互動，及與環境和文化間的連結，也為人類社會帶來新的力量。

HTC 宏達電

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