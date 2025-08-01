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無懼關稅風暴！鴻海法說會前釋利多 外資看好與東元結盟長線潛力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
鴻海。圖／聯合報系資料照片
鴻海。圖／聯合報系資料照片

在近期美國關稅風險之際，鴻海（2317）與東元（1504）無懼外部變數，宣布策略聯盟合作，切入資料中心基礎設施整合市場，引發市場高度關注。外界聚焦鴻海將於14日召開的第2季法說會，預期有望將揭示更多合作細節，其中包括摩根士丹利（大摩）、高盛與匯豐等外資證券均看好雙方互補優勢，將為長線成長挹注新動能。

鴻海日前宣布與東元建立策略聯盟，雙方將進行股權交換，預計交易將於2025年第4季完成。高盛分析，此次合作可望進一步鞏固鴻海在AI伺服器市場的競爭優勢，拓展從伺服器零組件、整機與機架，到資料中心建置的完整解決方案，有助企業加速生成式AI應用的落地與部署。

綜合滙豐、大摩則表示，本案為鴻海拓展至AI數據中心基礎建設領域的里程碑，儘管管理層尚未明確提供相關貢獻的時程表，但隨著AI伺服器應用持續擴大，以及AI資料中心建置預料於未來2至3年加速推進，鴻海有望受惠，具備中長期成長契機。

此外，當前已有多家新興雲端服務供應商，將AI資料中心的基礎建設與系統整合作業委由ODM廠商代工，顯示市場對外包整合解決方案需求逐步升溫。由於新興市場雲端業者在硬體採購與系統整合資源方面相對有限，看好亞洲與中東市場具備可觀潛力。

值得注意的是，鴻海與東元在模組化資料中心領域的合作，也為公司提供額外成長動能。其中，模組化架構可簡化資料中心設計流程，提升系統整合效率，並有助於提升整體解決方案的市占率。隨著標準化程度提升，長期亦有助於推動成本結構優化。

此外，高盛預估，鴻海AI伺服器業務營收將於2025、2026年分別年增110%與59%，達1.7兆與2.6兆元，占公司總營收比重將提升至21%與29%。

事實上，鴻海持續強化全球製造布局，積極投資美國在地產能，以滿足美系伺服器客戶對在地生產的需求。公司已宣布將於2025年1月於加州、同年6月於德州收購土地與廠房，預計導入新增的伺服器SMT與組裝產線。

除了美國布局外，鴻海也在全球多地建立生產據點，目前已在墨西哥、印度、馬來西亞、台灣、中國大陸、匈牙利與捷克等國設有共計233座設施，形成完整的全球製造網絡，中長線後市可期。

AI 鴻海

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