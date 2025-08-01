群創法說會／聚焦非面板布局 董座洪進揚：轉型策略助毛利率逆勢揚

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

面板大廠群創（3481）1日舉行法說會，說明第2季財報，群創表示，儘管受到新台幣強勢升值影響，導致匯兌損失，稅後淨損達新台幣6.8億元，終結連續四季獲利。不過，群創董事長暨執行長洪進揚強調，公司毛利率在第2季逆勢成長，顯示近年來積極推動的多角化轉型策略已見成效。

洪進揚表示，第2季財報雖然因新台幣升值而由盈轉虧，但毛利率仍較第1季微幅提升。這證明了公司聚焦於高毛利事業的布局方向正確，有助於穩固營收基礎。

在產業布局方面，群創總經理暨營運長楊弘文指出，公司持續深化在智慧製造與智慧交通運輸領域的應用。根據市場調查，工業顯示器的出貨量近年在智慧製造、船舶及軍用顯示等領域均呈現穩定成長。

他並指出，群創憑藉多年深耕工業領域的技術與經驗，將積極拓展船舶及軍用顯示這兩大新興應用市場，預期將為公司帶來新的營運成長動能。

此外，群創也透露其在非面板領域的未來藍圖，以AI應用為核心，積極布局半導體相關技術。在先進封裝領域，群創發展的扇出型面板級封裝（FOPLP）、MicroLED及矽光子（Co-Packaged Optics, CPO）均有進展。

其中，FOPLP Chip-First產品已於第2季正式出貨，月出貨量達百萬顆，公司預期下半年出貨量能將可望持續成長。

群創 貨量 新台幣

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