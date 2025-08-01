災害來襲通訊無礙！首款臺灣自主研發「星韌通訊」創新通訊韌性方案
地震來襲、颱風過境時，若海底電纜受損、基地台癱瘓，通訊中斷往往成為救援與聯繫的隱憂。為了建構更安全可靠的數位通訊基礎環境，財團法人資訊工業策進會（資策會）與芳興科技31日攜手臺灣頂尖研發團隊舉辦「星韌通訊技術發表會」，發表由臺灣自主研發的高韌性通訊系統「星韌通訊」，透過低軌衛星支援與資安防護，即使在極端情況下也能維持通訊不中斷，守住災害應變與關鍵任務的連線生命線。
「星韌通訊」為非地面網路（Non-Terrestrial Networks, NTN）通訊解決方案，由芳興科技、資策會資安科技研究所（資安所）、國立臺北科技大學、翱騰國際及關楗股份有限公司等單位共同開發。該技術能在地面網路癱瘓時，切換至太空中低軌衛星進行訊號傳輸，提供一套穩定、不中斷、具備資安防護的通訊系統，確保關鍵單位如政府、消防、醫療、災防系統與偏鄉地區在災難期間持續通訊不中斷，建構更為安全可靠的數位通訊基礎環境。
資策會資安所長期深耕通訊資安、物聯網安全與韌性架構領域，具備多項關鍵技術基礎，在本次「星韌通訊」計畫中，資安所針對 VoIP 系統進行異常行為偵測與防禦技術驗證，能有效攔阻通訊過程中的異常連線與潛在攻擊行為，大幅提升通訊系統在極端情境下的穩定性與可信度。
值得一提的是，「星韌通訊」整體解決方案核心技術涵蓋低軌通訊模組、資訊安全機制、網路攻防技術及場域驗證，從通訊模組、VoIP平台、加密演算法到韌性架構，完全由國內團隊自主掌握，不需仰賴國外供應鏈或商業平台，成功迴避技術封鎖與外部干擾風險。
數位發展部數位產業署副署長陳慧敏出席致詞時表示：「政府正積極推動AI應用、資料治理及次世代通訊等五大核心政策，強調政府的角色是引導與啟動，協助新創與產業跨出第一步。她指出，許多業者願意在政策引導下自籌資源、擴展應用，顯示產業已有高度動能。政府也將持續透過資源媒合與政策支持，打造良好創新生態，加速技術落地與應用擴散。」
資策會資安所副所長高傳凱則表示：「星韌通訊的目標不只是讓訊號不中斷，更要做到資安零破口。在極端情境下，通訊系統如果缺乏防禦力或仰賴外部供應，就可能產生風險。這次由資安所主導設計的資安架構，從驗證、控管到偵測，每一層都強化防護與可信任性，希望建立一套連得上、守得住，也能自主維運的國產通訊方案，真正實現從連線到防線的全面掌握。」
芳興科技董事長陳賡源表示：「芳興長期深耕於軍工通訊領域，深刻體認到「資安」與「通訊自主」在國防應用中扮演關鍵角色。這兩項能力不僅關乎通訊系統的穩定與安全，更直接影響任務的成敗與國家的整體韌性。推動「星韌通訊」的初衷，正是希望將過去累積多年的通訊技術轉化為全民可用的韌性基礎，從災後應變、偏遠地區聯繫，到關鍵基礎設施的持續通訊保障，真正落實通訊自主、安全可信的目標。」
「星韌通訊」的誕生不僅是一項技術創新，更是我國在關鍵基礎建設自主化與次世代通訊資安布局上的重要里程碑。未來，資策會、芳興科技及相關合作夥伴將持續推動實證應用、標準機制與跨領域合作，打造可供產業、政府與公共安全單位採用的高韌性通訊解決方案，強化臺灣面對全球挑戰時的通訊保障力與資安自主能量。
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