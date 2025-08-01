地震來襲、颱風過境時，若海底電纜受損、基地台癱瘓，通訊中斷往往成為救援與聯繫的隱憂。為了建構更安全可靠的數位通訊基礎環境，財團法人資訊工業策進會（資策會）與芳興科技31日攜手臺灣頂尖研發團隊舉辦「星韌通訊技術發表會」，發表由臺灣自主研發的高韌性通訊系統「星韌通訊」，透過低軌衛星支援與資安防護，即使在極端情況下也能維持通訊不中斷，守住災害應變與關鍵任務的連線生命線。

「星韌通訊」為非地面網路（Non-Terrestrial Networks, NTN）通訊解決方案，由芳興科技、資策會資安科技研究所（資安所）、國立臺北科技大學、翱騰國際及關楗股份有限公司等單位共同開發。該技術能在地面網路癱瘓時，切換至太空中低軌衛星進行訊號傳輸，提供一套穩定、不中斷、具備資安防護的通訊系統，確保關鍵單位如政府、消防、醫療、災防系統與偏鄉地區在災難期間持續通訊不中斷，建構更為安全可靠的數位通訊基礎環境。

資策會資安所長期深耕通訊資安、物聯網安全與韌性架構領域，具備多項關鍵技術基礎，在本次「星韌通訊」計畫中，資安所針對 VoIP 系統進行異常行為偵測與防禦技術驗證，能有效攔阻通訊過程中的異常連線與潛在攻擊行為，大幅提升通訊系統在極端情境下的穩定性與可信度。

值得一提的是，「星韌通訊」整體解決方案核心技術涵蓋低軌通訊模組、資訊安全機制、網路攻防技術及場域驗證，從通訊模組、VoIP平台、加密演算法到韌性架構，完全由國內團隊自主掌握，不需仰賴國外供應鏈或商業平台，成功迴避技術封鎖與外部干擾風險。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏出席致詞時表示：「政府正積極推動AI應用、資料治理及次世代通訊等五大核心政策，強調政府的角色是引導與啟動，協助新創與產業跨出第一步。她指出，許多業者願意在政策引導下自籌資源、擴展應用，顯示產業已有高度動能。政府也將持續透過資源媒合與政策支持，打造良好創新生態，加速技術落地與應用擴散。」

資策會資安所副所長高傳凱則表示：「星韌通訊的目標不只是讓訊號不中斷，更要做到資安零破口。在極端情境下，通訊系統如果缺乏防禦力或仰賴外部供應，就可能產生風險。這次由資安所主導設計的資安架構，從驗證、控管到偵測，每一層都強化防護與可信任性，希望建立一套連得上、守得住，也能自主維運的國產通訊方案，真正實現從連線到防線的全面掌握。」

芳興科技董事長陳賡源表示：「芳興長期深耕於軍工通訊領域，深刻體認到「資安」與「通訊自主」在國防應用中扮演關鍵角色。這兩項能力不僅關乎通訊系統的穩定與安全，更直接影響任務的成敗與國家的整體韌性。推動「星韌通訊」的初衷，正是希望將過去累積多年的通訊技術轉化為全民可用的韌性基礎，從災後應變、偏遠地區聯繫，到關鍵基礎設施的持續通訊保障，真正落實通訊自主、安全可信的目標。」