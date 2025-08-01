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台灣駭客年會8月登場 聚焦資安韌性新革命、關注六大主題

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣年度資安盛事HITCON 2025（台灣駭客年會）將於8月15至16日於中央研究院人文社會科學館盛大登場。今年年會以「傳統邊界防禦已終結，資安韌性時代來臨（Perimeter Security is Dead, Long Live Resilience）」為主題，呼應資安防禦範式的重大轉變，聚焦「Cyber Resilience（網路韌性）」的核心議題。大會將集結來自全球的頂尖駭客、AI 研究者與資安實務專家，針對資安韌性、人工智慧、漏洞研究、藍隊對抗、開源貢獻與人才培育等領域進行討論與分享。

隨著資訊與網路系統加速全球化，資安威脅日益多元且難以預測，傳統邊界防禦機制已難以有效因應現代攻擊手法。從層出不窮的系統漏洞與進階持續性攻擊（APT），到勒索軟體對醫療、運輸、通訊等關鍵基礎設施所造成的衝擊，皆突顯「攻擊無法完全防堵」的現實。當防守不再是唯一解方，如何維持系統穩定運行，並於事後快速恢復，已成為當今資安領域的迫切課題，亦是「Cyber Resilience（資安韌性）」所倡導的核心精神。

本屆主題也與歐盟推動的《Cyber Resilience Act》密切呼應。對以製造為導向的台灣而言，如何在產品研發階段即導入「Secure-by-Default」的設計理念，不再仰賴事後修補，而是從源頭落實資安內建，將是未來產業必須共同面對的重要挑戰。

台灣駭客協會理事長翁浩正表示：「2018年HITCON 首度以『Transforming: Cybersecurity and Resilience』為主題後，韌性再度於今年成為全球資安討論焦點，將在本屆年會中進一步深化此一議題。面對如俄烏戰爭、海底電纜破壞等事件頻傳，資訊與通訊安全的重要性更加凸顯，尤其是低軌衛星、跨國骨幹與關鍵基礎建設，正面臨前所未有的挑戰與反思。」

本屆年會也將展現AI × 資安領域的研究爆發力，並延續「純技術導向、重實作分享」的核心精神，打造一個結合駭客技術、攻防實務與跨國資安對話的專業平台，期望透過全球資安社群的知識交流，為產業與社會注入更多防禦實力。

AI 資安 駭客

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