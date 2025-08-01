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LINE企業字型「LINE Seed」釋出繁體中文版本 可用於個人或商業用途

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE企業字型「LINE Seed」家族今釋出繁體中文版本。LINE台灣／提供
LINE企業字型「LINE Seed」家族今釋出繁體中文版本。LINE台灣／提供

歷時近3年設計，LINE企業字型「LINE Seed」家族1日正式釋出繁體中文版本，提供四種不同粗細的字種可選擇，即日起用戶可於LINE Seed官網免費下載，可自由使用於個人或商業用途。

「LINE Seed繁體中文版」延續LINE希望帶給用戶的便利性與親和力，Seed這個名稱寓意種子發芽並結成果實，深植在LINE的服務之中，與使用者一同成長。LINE Seed繁體中文版適用於數位、平面等各種情境，並且在中英文混合時仍能完美協調。為歡慶字型上線，LINE台灣設計團隊使用LINE Seed字型所製作的全新動態貼圖也熱騰騰上架，融合台灣感性與實用設計，作為字型延伸運用的趣味示範。後續還將舉辦社群贈獎活動，邀請用戶關注與體驗「LINE Seed繁體中文版」。

LINE表示，致力為用戶打造便利的生活平台。伴隨著LINE在全球提供多元服務，LINE Seed也推出了多種語言版本，包括日文、英文、韓文、泰文，現更正式推出繁體中文版。LINE Seed繁體中文版共有14,038個字符，由LINE台灣設計團隊與LINE總部及台灣在地夥伴協作，以「看起來舒服、讀起來親切，讓每一句話更有溫度」作為風格定義，精心調整每一個字符的筆畫與空間配置，在保持識別度的同時兼具應用彈性，無論是印刷、數位、多語言混合等情境，都具有高度的可讀性、辨識性，與便利性，展現出理性與親和並存的設計理念。

在製作過程中，為對應繁體中文的繁複筆畫與龐大字數，設計團隊投入大量時間進行筆劃定調與結構調整，確保可讀性與排版穩定性。例如在「北」字的設計上，團隊需在教育部標準字形、日文漢字寫法與LINE品牌想呈現的繁中風格之間反覆調整，並考量到最粗字重時筆劃是否會產生黏合，最終取得兼顧辨識度與排版穩定的平衡。為進一步強化細節品質與排版一致性，還需優化不同語言例如中英混排下的字距、標點對齊與高度調和等細節，最終推出四種不同粗細的字重，滿足標題、內文與細文字排版等多元需求。

LINE 字型

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