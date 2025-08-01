鐳洋立方衛星「夜鷹號」升空後成功連線 未來啟動商轉部署

太空通訊模組與陣列天線技術公司鐳洋科技（6980），近日宣布由國家太空中心（TASA）委託開發的首顆新創追星先期計畫3U通訊立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」已成功與地面站完成雙向通聯，並穩定接收自研通訊酬載訊號，未來可望進入商業部署。

鐳洋表示，通訊籌載訊號技術成熟度（Technology Readiness Level，TRL）正式達到第八級（TRL 8），代表鐳洋自主系統已完成實地驗證，具備實際運行與進入商業化部署的條件。

鐳洋強調，本次任務不僅標誌著鐳洋在低軌通訊領域具備「從地面到太空」的完整垂直整合能力，也意味著台灣本土企業開始在國際衛星供應鏈中占有一席之地。

「夜鷹號」為台灣少數由民間企業主導設計、研發並操控的低軌通訊衛星，任務核心為自研通訊酬載的飛行驗證。此次任務中，鐳洋完成通聯成功，不僅僅是接收到衛星發出的beacon廣播訊號，更是透過自研通訊模組與衛星完成通訊連線測試，實質驗證完整衛星通訊鏈路的穩定性與功能。

除由鐳洋團隊完成地面站訊號接收，更吸引國內外多位業餘無線電用戶（UHF）成功接收beacon訊號，證實衛星本體運作正常、信號穩定；而真正的關鍵成就，在於鐳洋成功驅動Ku頻段主動通訊酬載，實現從地面主動下指令、衛星回傳資料的雙向鏈路通聯，展現民間企業自主設計、研製與操作高頻通訊酬載的技術實力。

為支援本次任務，鐳洋表示，攜手國立臺北科技大學共同建置台灣首座由民間自主打造的Ku頻段地面接收站，不僅確保本次通聯操作順利完成，更奠定未來高頻星系應用與商用部署的核心基礎。此一通聯成功的經驗，代表鐳洋科技已具備從衛星酬載自主設計、生產、測試，到地面鏈路建立與實際通聯操作的全鏈路整合能力，為後續發展高通量衛星系統（HTS）、多頻段星系組網與商用部署奠定堅實基礎。

以「夜鷹號」任務成功為起點，鐳洋強調，正式啟動下一階段與國家太空中心合作的新創追星8U物聯網立方衛星計畫，預計於2025年底至2026年中，透過SpaceX Falcon 9火箭陸續發射四顆8U物聯網立方衛星，打造星群通訊雛形，展現推動衛星通訊規模化與系統化部署的決心。

鐳洋指出，不僅延伸既有的衛星操作能力，也進一步挑戰更複雜的通訊任務與模組整合技術。透過技術與資源的整合，成功推進台灣低軌衛星技術發展，促使民間企業加速接軌國家太空戰略，成為帶動產業前行的重要推手。

新創追星8U物聯網立方衛星是鐳洋自主研發的次世代平台，相較於3U通訊立方衛星，其系統架構更為先進且複雜，具備執行高難度任務的能力。此次飛行任務聚焦三大核心驗證項目，涵蓋衛星系統的運作穩定性與酬載效能。

鐳洋指出，首先，確認各模組功能完整性及衛星精準指向能力；其次，驗證鐳洋自研的IoT通訊酬載，包括Ku頻段高速通訊、LoRa低速通訊，以及Ku頻段星間通訊功能；最後，驗證國家太空中心提供的高精度GPS接收器（GPSR），是否能在軌道上穩定接收定位訊號，協助衛星掌握即時位置資訊，以及具備太空級耐環境能力的通用圖形處理器（GPGPU），是否能在高輻射與低溫等嚴苛條件下穩定執行資料運算與分析任務。

鐳洋強調，首顆新創追星8U物聯網立方衛星「黑鳶1號（Black Kite-1）」已完成環境測試，並進入發射準備階段。第二顆衛星的組裝作業亦隨即展開。透過持續的衛星部署與酬載飛行驗證，預計於2026年前完成初步星系架構，打造具備商轉條件的低軌衛星通訊平台，未來將廣泛應用於星群通訊、偏遠地區以及無法架設傳統網路的場域，有效突破現有通訊瓶頸。

鐳洋表示，該計畫展現三大投資潛力，一是成熟且具備規模部署潛力的核心技術，二是結合陣列天線模組、星間鏈路與IoT應用的三大功能，三是自2026年起布局國際市場，以亞洲區域實體應用為首波落地場景。

鐳洋科技太空團隊表示，「夜鷹號」順利完成通聯，是鐳洋在衛星通訊領域的重要里程碑。新創追星8U物聯網立方衛星計畫則象徵我們邁向規模化與商業化發展的關鍵一步。鐳洋將持續推動以民間力量驅動的太空通訊科技創新，深化產學界與國際夥伴的合作，擴大台灣在全球低軌通訊生態系中的戰略角色。特別感謝國家太空中心長期以來的支持，未來也將攜手拓展更多太空應用場景，共同強化台灣在低軌衛星通訊領域的實力。