亞旭聯手 NTT 東日本 開創 Local 5G 新局、進軍日本市場

華碩集團旗下網通設備領導廠商亞旭電腦（Askey）與日本電信龍頭NTT東日本（NTT East）宣布攜手合作，成功開發並正式推出Local 5G端到端解決方案，進軍日本5G專網及智慧應用市場。

亞旭指出，與NTT東日本聯手開發的Local 5G解決方案，歷經近兩年整合測試，現已導入NTT東日本的「GigaRaku 5G Select」服務，主攻日本地方政府與中小企業市場，支援智慧製造、農業、醫療、物流與交通等應用需求，成功將台灣自主研發技術推向日本主流5G專網市場。

經濟部產業發展署與資訊工業策進會（資策會）的支持下，亞旭指出，整合私有網路管理平台AMP、多樣化5G CPE設備與高效小型基站，打造模組化、快速部署、易於擴充的Local 5G網路架構，提供企業低門檻、高效率的數位轉型解決方案。

亞旭董事長林成貴表示，與NTT東日本等國際夥伴共同推動5G專網，深感榮幸。透過台日兩地實際應用經驗，亞旭持續致力於提供高速、安全且具成本效益的5G解決方案，加速智慧城市、企業自營網路與公共服務的數位革新。

亞旭與NTT東日本的策略合作，預計於7月30日至8月1日在東京舉行的COMNEXT 2025次世代通信技術與解決方案博覽會上，展示Local 5G端到端解決方案。彰顯雙方在技術、管理與應用層面的高度互補，並顯示亞旭在國際一線電信商協作方面的技術能力與市場敏銳度。此舉也為台灣網通產業提供重要參考範例，強化全球5G產業鏈布局。

亞旭Local 5G方案具備合理化的總擁有成本（TCO），降低企業導入門檻；雲端集中化AMP平台，簡化網路部署與營運管理流程；高效穩定與資安設計，確保網路營運安全與數據隱私等三大亮點。

除搶進日本市場，亞旭表示，深耕在地實證應用。在高雄市政府與中華電信的合作支持下，亞旭成功在壽山動物園專案中部署5G戶外專網及AI技術，並結合AR、機器學習（ML）、ChatGPT等創新應用，打造了全新的互動體驗。另一方面，亞旭亦響應高雄市政府的號召，於衛武營都會公園Q棟啟動《5G沉浸式互動展演平台》首發異地共演，來展現5G技術具體成果，讓民眾透過高速5G與虛實整合，感受全新感官藝術體驗。