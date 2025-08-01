展碁三度獲選台灣微軟最佳 Indirect CSP Partner！吸睛

展碁國際（6776）持續深化與台灣微軟的策略合作，積極投入AI與雲端解決方案的推廣，於第2季再創佳績，軟體訂閱業績較往年大幅成長，並第三度榮獲台灣微軟「最佳 Indirect CSP Partner」殊榮，展現強勁的AI雲端業務動能。

據悉，展碁團隊目前已取得Microsoft Azure「AI 平台」與「基礎設施遷移」雙重雲端專業認證，協助企業從IT架構升級到AI部署的全流程轉型。同時透過技術顧問輔導與ISV合作，展碁整合Microsoft Copilot、Power Platform、Azure OpenAI等先進工具，打造產業專屬應用情境，讓企業以低門檻驗證AI成效，快速導入並創造價值。

事實上，展碁作為台灣微軟重要的CSP Indirect代理商，不僅是技術供應者，更是協助經銷夥伴與終端用戶實踐AI 數位轉型的關鍵推手。憑藉深厚的產業洞察與通路經驗，展碁針對製造、零售、營造等關鍵垂直產業，攜手經銷商提供客製化的AI解決方案，加速企業流程數位化與營運效率提升。

此外，展碁積極推動「展碁雲市集」與經銷夥伴共創商業模式，建立以通路、技術與內容為核心的AI雲端生態系。透過持續性教育訓練與聯合行銷推廣，讓經銷商成為AI數位顧問，提升整體市場服務價值。

展望未來，展碁強調，團隊將持續強化與台灣微軟的合作，結合旗下多品牌代理優勢，提供軟硬體一體的 AI 解決方案，與經銷商攜手引領終端用戶在新一波AI浪潮中搶得先機、創造營運新價值。