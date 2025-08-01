20%對等關稅出爐 台股科技產業等待232條款

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股盤中一度下跌逾300點，不過隨後跌幅收斂。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，本次應視為美國對等關稅的更新，放眼全球其他國家的例子，該稅率未來仍有變動的可能，目前美方尚未公布完整細節，未來是否涉及汽車與農產品市場開放，或擴大對美投資，仍有待後續談判結果釐清。

廖炳焜分析，對照日本與韓國的談判策略，兩國皆以大規模對美投資作為交換條件，其中日本將對美國進行規模5,500億美元投資，韓國則承諾向美國提供3,500億美元的投資規模，並且大多聚焦半導體、能源等關鍵產業，顯示美方在談判中高度重視外資承諾與產業協作，由此推估，台灣未來若欲爭取更有利條件，對美投資、汽車和農產品市場開放及能源採購將會是重要議題。

更重要的是，廖炳焜說明，這次的對等關稅稅率並不適用在關稅豁免清單及新增豁免項目的總統備忘錄，代表與台股高度連動的半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等台灣主力輸美商品，並非在本次新關稅的範疇，意即台灣半導體產業更大的影響，反而要看美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果，台美之間是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到相較韓國、歐盟等國的半導體關稅待遇更佳的最惠國條款，才是最為關鍵的重點。

整體而言，廖炳焜分析，之前市場對關稅、匯率等做通盤推演，假設出現最差狀時對於今年台股企業獲利的衝擊，而目前來看已不至於落入最差條件，且台股現階段有多項利多支撐，包括融資餘額維持低水位，籌碼面安定是台股最大優勢、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加，電子產業樂觀看待，及獲利下修潮結束等，台股至年底前表現無須看淡。

不過，廖炳焜也提醒，由於加權指數這波大漲後的本益比已接近17倍，加上從歷史數據來看，歷年8、9月指數往往跌多漲少，修正的可能較大，但從第4季將由AI題材帶動重啟漲勢的角度來看，將是另一波長線切入點。在選股上，不妨以布局跌深題材股及長線趨勢股為主軸，電子族群以AI供應鏈、2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等為主，傳產則以生技、食品、特化為首要選擇。