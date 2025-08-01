Palo Alto Networks 溢價26% 收購身分安全業者 CyberArk

資安品牌大廠Palo Alto Networks（PANW）今日與身分安全領導者CyberArk（CYBR）共同宣布簽訂最終協議，Palo Alto Networks將正式收購CyberArk。根據協議條款，CyberArk股東將每持有一股CyberArk股票，獲得45 美元現金與2.2005股Palo Alto Networks普通股，代表CyberArk的股權價值約250億美元，這相當於截至2025年 7月25日（星期五）CyberArk未受影響的10日平均每日成交量加權平均價格（VWAP）溢價26%。

這項策略性結合標誌著Palo Alto Networks正式進軍「身分安全」領域，並將其作為多平台策略的核心支柱。CyberArk在身分安全與特權存取管理（PAM）領域已具備深厚實力，結合Palo Alto Networks的AI驅動安全平台，將特權保護擴展至所有身分類型，包含人、機器與自主AI代理人。透過這項併購，Palo Alto Networks將協助 CyberArk加速平台化進程，共同為客戶帶來更優化的整體資安成果。

Palo Alto Networks董事長暨執行長Nikesh Arora表示，我們的市場進入策略一向聚焦在產業轉折點，而我們相信身分安全的關鍵時刻就在現在。正是這種策略引導我們從新一代防火牆公司，轉型為多平台資安領導者。如今，AI 崛起與機器身分的爆炸性成長使我們深刻體認，資安的未來必須建立在「每一個身分皆須受到正確權限控制」的願景之上，而不是傳統IAM的錯誤假設。CyberArk是身分安全領域絕對的領導者，擁有歷久彌新且關鍵的技術。結合我們雙方的力量，將共同定義資安的下一篇章。

CyberArk創辦人暨執行董事長Udi Mokady表示，這是團隊發展歷程中的重大時刻。自創立以來，我們就致力於保護全球最關鍵的資產，堅持創新、信任與安全的核心價值。與Palo Alto Networks合作，是我們故事的嶄新篇章，雙方擁有共同價值觀，並致力於解決最棘手的身分挑戰。我們將共同帶來在人類與機器身份、特權存取與AI驅動創新領域的無可匹敵專業，守護下一波的變革。這不只是技術的結合，更是我們二十多年來使命的加速延續。我對團隊的成就深感自豪，並由衷感謝所有成就這一里程碑的人。

根據協議條款，Palo Alto Networks計畫以每股45.00美元現金加上2.2005股Palo Alto Networks普通股的對價收購每股CyberArk股票，這相當於截至2025年7月25日（星期五）CyberArk未受影響的10日平均每日成交量加權平均價格（VWAP）溢價26%。此交易預計將立即對Palo Alto Networks的營收成長與毛利率帶來正面影響。Palo Alto Networks也預期在實現協同效益的第一個完整會計年度後，即2028會計年度，交易將對自由現金流每股盈餘產生正向貢獻。

雙方董事會已一致通過本收購案，預計將於Palo Alto Networks 2026會計年度下半年完成，仍須通過監管機關審查並獲得CyberArk股東批准。而身分與安全的融合正日益明顯，也凸顯出真正的「身分安全平台」的必要性。保護人與機器身分﹣包括AI代理與工作負載的特權憑證，是現代企業最關鍵的挑戰之一。而將CyberArk的身分安全平台整合進Palo Alto Networks將帶來包括「加速平台化策略發展、顛覆傳統IAM市場、保護代理型AI」等關鍵效益。

據悉，待本次交易完成後，這項併購將結合兩家擁有相似價值觀、強大的企業文化與優秀團隊的資安領導者。兩家公司整合後將提供業界最全面且高度整合的資安產品組合，成為客戶最值得信賴的單一供應商，即可滿足其最關鍵的安全需求。在我們守護客戶數位未來的同時，客戶可專注於其核心業務與AI導入。