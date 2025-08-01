台美20%關稅稅率 李鎮宇：四種分攤的情境各有不同影響

美國宣布台灣關稅稅率為20%，台新投顧副董事長、台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，台股還有來自台灣基本面利多，包括AI需求暢旺表現強勁，主計處8月中旬有機會調升今年經濟成長率預估，都將助攻台股加權指數向上。

台新投顧內部已分成4個象限來分析台灣及東南亞市場關稅稅率15%至20%之間，傳統產業如何「分攤關稅」的重要影響。李鎮宇指出，四個象限以台灣本地生產、且美國為主要市場的影響最為直接，包括新藥、高爾夫、健身器材、手工具機；而台灣本地生產但美國營收占比較低則相對有限，包括汽車零組件、自行車、鋼鐵、航太、特用化學；而產能及需求與亞洲連動性較高者較不受美國關稅直接影響，包括橡膠、石化、水泥、化纖；以美國為主要市場，但產能多數在東南亞的，包括家居用品、成衣製鞋。

台新投顧也以四個象限分析對電子族群的影響。李鎮宇指出，以美國為主要市場，但產能多數在東南亞的，就得特別關注越、柬、印尼等國關稅。

台新投顧認為，美國宣布對台灣的關稅稅率為20%之後，台股短期將回測至23000點，將再震盪向上24,000點，受惠個股包括美國概念股、食品、觀光餐飲、成衣製鞋、 AI晶片、ASIC、伺服器、散熱、電源管理、 PCB、半導體擴產設備、半導體化學材料。至於所謂的美國概念股，則指在美國設有生產基地或具備產能的台灣上市櫃公司，涵蓋半導體、生技製藥、電子製造等領域，關稅的影響相對降低。

李鎮宇也認為，關稅將加速ODM（原廠委託設計）、半導體前往美國設廠，同時會造成消費性產品壓力，並預期關稅將推升通膨；而根據台新投顧對PC及iPhone等消費性產品的分析，台美關稅稅率在20%，PC年出貨成長率將降至-1.8%，iPhone年出貨成長率將降至0.8%， 較受害廠商包括PC OEM、PC軸承、記憶體模組廠商、iPhone組裝廠、鏡頭等。對此台新投顧也分析，廠商可能轉嫁成本至消費者，而產品訂價提高會壓抑終端需求，對代工、封測產業造成間接影響， 潛在因子包含訂單量減少、議價難度提高、稼動率下滑等。

至於以台積電為首的晶圓代工、ODM組裝產業將加速前往美國設廠。李鎮宇分析，晶圓代工產業部分，由於直接輸美較少，且晶圓代工主要廠商台積電以先進製程為主要的獲利來源，因此關稅對台積電影響性較低。至於ODM廠商部分，多數已有針對墨西哥及美國的設廠計畫，墨西哥仍可能面臨關稅風險，因此ODM亦將加速美國產能建置。至於其他電子零組件產業如散熱、PCB、PA等主要出貨至中國及東南亞的Server（伺服器）、NB組裝廠，直接銷貨美國比率普遍偏低，且多數目前已經以Server、 Switch（主機）為主要營收來源，部分光通廠商亦有美國產能可抵禦關稅衝擊，整體而言，電子零組件廠商受關稅影響較小。