快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

台美關稅敲定20% 汎銓董座：已在美布局 不受影響反受惠

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
汎銓董事長柳紀綸展示該公司為AI大客戶打造的矽光子「光損偵測裝置」和CPO測試設備，承接大客戶衝刺CPO業務需求。 圖／本報系資料照片
汎銓董事長柳紀綸展示該公司為AI大客戶打造的矽光子「光損偵測裝置」和CPO測試設備，承接大客戶衝刺CPO業務需求。 圖／本報系資料照片

川普政府宣布對台課徵20%暫時性對等關稅，儘管多數半導體業者噤聲，認為最關鍵是232貿易調查針對晶片最後的課稅結果，不過提早在布局新廠的汎銓董事長柳紀綸今（1）日表示，汎銓早在去年就啟用在美國矽谷設立新廠，並於今年5月開幕，相關機台也都經客戶驗證並開始營運，他強調，對等關稅對汎銓並沒有任何影響，反而原本一些無法送出美國的半導體設備、晶片和相關產品材料分析案源，可就近由美國新廠支援，汎銓相對受惠。

柳紀綸是在主持高階材料分析新廠落成典禮後受訪發表上述看法。

汎銓為因應公司邁入成立第20周年及地緣政治變化，將以「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」「 全球布局運營」 四大主軸 ，推動公司迎向未來20年。

汎銓並積極展開全球布局。除了台灣高階材料中心落成，待客戶驗證後將大啖埃米製程晶片商機外，也為美系AI晶片大廠打造「AI客戶專區 」，營運總部及正興建中的竹北三廠持續充實「矽光子測試及定位分析」能量 ，預定2026年起規畫為「AI客戶專區」及「矽光子測試及定位分析」。

至於海外布局除美國和深圳新廠已投入營運外，緊接著包括日本新廠也預定本季末或下季初投入接單行列，德國也因應客戶要求準備布局；預期在台、美、中國及日本四地產能同步投入營運。

布局 美國 晶片

延伸閱讀

美課台20%關稅還能談！長榮航太高飛、貨櫃三雄穩住 航運業關注3變數

美國公布對台關稅20% 藥界意外：盼以特別預算提升國內藥品韌性

影／美對台關稅20% 藍營籲盡速實施特別條例應對衝擊

美宣布對台課徵20%關稅 陳其邁呼籲朝野團結一致

相關新聞

台灣駭客年會8月登場！全球資安專家來台 上演激烈攻防

台灣年度資安盛事HITCON 2025（台灣駭客年會）將於8月15、16日於中央研究院人文社會科學館盛大登場。今年年會以...

Palo Alto Networks 溢價26% 收購身分安全業者 CyberArk

資安品牌大廠Palo Alto Networks（PANW）今日與身分安全領導者CyberArk（CYBR）共同宣布簽訂...

台美20%關稅稅率 李鎮宇：四種分攤的情境各有不同影響

美國宣布台灣關稅稅率為20%，台新投顧副董事長、台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，台股還有來自台灣基本面利多，包括AI需求...

台美關稅敲定20% 汎銓董座：已在美布局 不受影響反受惠

川普政府宣布對台課徵20%暫時性對等關稅，儘管多數半導體業者噤聲，認為最關鍵是232貿易調查針對晶片最後的課稅結果，不過...

汎銓高階檢測分析新廠落成 迎接半導體黃金20年

為迎新半導體製程推進埃米世代，汎銓打造全台灣第一座高階材料分析中心今（1）日落成啟用，以滿足客戶埃米世代製程研發必要的材...

美國對台課20%關稅 宏碁：沒有影響

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，對此，PC品牌大廠宏碁（2353）1日指出，公司密切觀察國際情勢發展，機動調整營運策略以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。