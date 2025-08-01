台美關稅敲定20% 汎銓董座：已在美布局 不受影響反受惠

川普政府宣布對台課徵20%暫時性對等關稅，儘管多數半導體業者噤聲，認為最關鍵是232貿易調查針對晶片最後的課稅結果，不過提早在布局新廠的汎銓董事長柳紀綸今（1）日表示，汎銓早在去年就啟用在美國矽谷設立新廠，並於今年5月開幕，相關機台也都經客戶驗證並開始營運，他強調，對等關稅對汎銓並沒有任何影響，反而原本一些無法送出美國的半導體設備、晶片和相關產品材料分析案源，可就近由美國新廠支援，汎銓相對受惠。

柳紀綸是在主持高階材料分析新廠落成典禮後受訪發表上述看法。

汎銓為因應公司邁入成立第20周年及地緣政治變化，將以「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」「 全球布局運營」 四大主軸 ，推動公司迎向未來20年。

汎銓並積極展開全球布局。除了台灣高階材料中心落成，待客戶驗證後將大啖埃米製程晶片商機外，也為美系AI晶片大廠打造「AI客戶專區 」，營運總部及正興建中的竹北三廠持續充實「矽光子測試及定位分析」能量 ，預定2026年起規畫為「AI客戶專區」及「矽光子測試及定位分析」。

至於海外布局除美國和深圳新廠已投入營運外，緊接著包括日本新廠也預定本季末或下季初投入接單行列，德國也因應客戶要求準備布局；預期在台、美、中國及日本四地產能同步投入營運。