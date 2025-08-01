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汎銓高階檢測分析新廠落成 迎接半導體黃金20年

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
汎銓董事長柳紀綸（右）與汎銓美公司子公司執行長柳淳浩今日共同出席SAC-TEM高階材料分析中心落成典禮，父子將攜手迎接下一個黃金20年。記者簡永祥／攝影
汎銓董事長柳紀綸（右）與汎銓美公司子公司執行長柳淳浩今日共同出席SAC-TEM高階材料分析中心落成典禮，父子將攜手迎接下一個黃金20年。記者簡永祥／攝影

為迎新半導體製程推進埃米世代，汎銓打造全台灣第一座高階材料分析中心今（1）日落成啟用，以滿足客戶埃米世代製程研發必要的材料分析需求。這座中心置放最高階「 球差校正穿透式電子顯微鏡 」，並為了這套設備建構特殊廠房。將配合客戶實現加速埃米製程推動的目標，並將先進製程根留台灣。

汎銓董事長柳紀綸表示，汎銓自2005年成立，即協助重要客戶研發當時最先進的45奈米製程 (193 nm 浸潤式微影與極低介電常數 (ELK) 材料) ，20年來，公司深度參與重要客戶每一代製程節點研發，提供材料分析服務來協助客戶選擇合格材料、設備與關鍵製程參數最佳化，並以領先的分析技術持續受到客戶依賴，從45奈米、28奈米(High-k / Metal Gate) 、20奈米(重複曝光)、16奈米FinFET、7奈米(EUV 初登場)、5奈米(使用大量EUV )、3奈米(3-2-1 Fin 可混用 FinFlex™ )、2奈米GAA，直至正開發中的A14與A16節點，累計參與超過十項關鍵技術世代。

柳紀綸分析，半導體先進製程開發已經進入埃米世代，隨著製程尺寸的持續微縮, 過去檢測製程開發使用的穿透式電子顯微鏡的解析度及穩定度已無法滿足埃米世代製程開發的要求，擁有更高階的球差校正穿透式電子顯微鏡的實驗室，才能擁有埃米（0.1奈米）世代製程開發的鑑測能力。

球差校正穿透式電子顯微鏡的量測解析度較傳統的穿透式電子顯微鏡提升50%，量測誤差也減少50%以上, 設備的環境要求比一般的穿透式電子顯微鏡更加嚴苛，更少的地板震動、更低的電磁波干擾、更低的噪音干擾，還有好的溫度的控制。這些環境的條件如果沒有控制好，球差校正穿透式電子顯微鏡的效能（解析度、穩定度）就會嚴重打折，如果超過客戶的允收規格，會被要求停線改善，一直到設備效能通過規格才能開放檢測，埃米世代的檢測門檻會被大幅拉高。

汎銓為了未來10～20年先進製程材料分析，規劃建構這棟特殊廠房，採用單樓層獨立式防振基礎與三層鋼骨耐震結構，打造最高等級的電子顯微鏡操作環境，讓設備效能最佳化，加上低溫ALD以及超薄試片製備能力，築高汎銓競爭門檻。

柳紀綸表示，汎銓將以「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」「 全球布局運營」 四大主軸 ，推動公司迎向未來20年。

奈米

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