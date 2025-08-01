童子賢看台美20%關稅：只是談判先鋒戰 非最後決戰

美國白宮宣布台灣對等關稅20%，對此，和碩（4938）董事長童子賢1日指出，此稅率相信只是對美談判的「先遣部隊接觸戰」，不一定是談判最後決戰，他直言，相信美國國科技產業界，也緊盯著台灣的關稅稅率不敢放鬆，因為「台灣科技業的製造成本，就是美國科技服務業的成本」，是一條龍關係。

童子賢指出，印度關稅25%、台灣關稅20%，我相信只是對美談判的「先遣部隊接觸戰」，不一定是談判最後決戰。但是在8月1日公布的這個消息，對於台灣製造業仍然是一個大型「國貿壓力鍋」。

童子賢認為，因為台灣製造商過去五年陸續布局印度設廠製造，台灣本土科技產品製造也因為晶片出口暢旺、AI潮流崛起而在這兩年出口美國表現傑出，創造出上千億美元的產值。但是禍福相依，這兩年的AI商品大量出貨美國因此創造龐大對美順差，卻成為台灣談判的不利籌碼。

童子賢指出，相信美國國科技產業界，也緊盯著台灣的關稅稅率不敢放鬆，因為「台灣科技業的製造成本，就是美國科技服務業的成本」，這個關係是一個一條龍的關係。

童子賢認為，川普的關稅稅率飄忽不定，隨時可以因應新的條件而調整。此事證諸於7月8號川普記了14封關稅信函給14個國家，其中日本、韓國的關稅稅率是25%。但是三個禮拜之後，在7月30日又公布了最新對日本、韓國的稅率為15%。無非是汽車關稅談判、對美國投資金額等又有了新的談判進展。

童子賢說，台灣目前被公布稅率20%，稅率高於日本、韓國，我只能猜測這是台灣在川普眼中曾經傳出「是難纏的談判對手」，有可能是台灣在承諾美國汽車進口、美牛美豬稻米農業產品進口，與及對美國本土製造的投資，甚至是半導體的技術合作案，尚未讓美國川普政府達到滿意的程度，因此做出來的施壓。