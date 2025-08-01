對等關稅後的232調查 群益投顧：暫對台灣資訊電子產品衝擊有限

目前美國對台灣商品關稅為0的產業包括資訊電子（半導體、伺服器、網通）產品及生技醫藥等，但根據232條款，美國之前已經對兩項商品展開調查，群益投顧推估不會適用IEEPA法源，因此，應該會像鋼鋁與汽車產業一樣，對個別商品課徵特定關稅，目前關稅為0，暫時對台灣資訊電子產品衝擊有限。

群益投顧指出，目前宣布對等關稅中，並沒有提到半導體細項，預期仍沿用之前規定。美國2025年4月11日CBP公告CSMS#64724565，公布20項關稅豁免商品項目。HTSUS 8541 & 8542（半導體、IC）早已在4月2日納入豁免；8486（半導體製造設備）全面免稅→ ASML、AMAT、台積電、Intel美國建廠將大幅降低成本；新增8523.51.00（SSD產品）若產品屬於公告內HTSUS項目，且報關使用9903.01.32豁免代碼。即可避開對等關稅。

半導體課稅232調查進行中，美國商務部表示兩周內，會出具調查報告。

商務部尋求公眾意見須在《聯邦公報》公布日期後21天內收到，公布日期是2025年4月16日，5月7日是公眾意見收集截止日。針對進口商品進行美國商務部國家安全調查，依1962年《貿易擴展法》第232條款進行，標準程序時間框架：

●商務部部長啟動調查後（4月1日）270天內須提交報告，即2025年12月27日。

●總統收到報告後90天內做出決定，即2026年3月27日。

●決定後15天內實施相關措施，即2026年4月11日。

實際情況可能會因調查的複雜性或政治考量而有所不同。