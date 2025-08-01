康鈦科技推新款數位印刷機 搶攻市場商機

根據Research Nester資料顯示，2025年全球數位印刷市場規模估將達473.5億美元，2037年將成長至1,815億美元，年複合成長率約11.7%。因應市場脈動與智慧製造趨勢，震旦（2373）集團旗下康鈦科技宣布於台灣市場推出全新一代數位印刷機Konica MinoltaAccurioPress C14010S，首度結合「白色碳粉」印刷技術與「AI智能感測」系統兩大領先技術，為印刷業帶來高品質、高效率與高創意的新選擇，協助印刷業者提升產能與競爭力。

康鈦科技不斷創新，因應市場趨勢與需求，開發最佳數位印刷解決方案；此次推出的AccurioPress C14010S導入白色碳粉與高速列印，提供高達每分鐘140頁（A4）列印速度，即便啟用第五色或純白色碳粉印刷，也能穩定維持120頁的高速輸出。白色碳粉應用不僅擴展色彩可能性，對於透明、深色紙張、特殊素材的設計印刷更具創造力。此項創新讓印刷業者提供更具吸引力的產品，搶攻高端市場與創意設計需求。

在營運效率方面，AccurioPress C14010S配備嶄新的智能紙材感測器(（IM-104和IM-105），應用AI可即時偵測紙張厚度、水分與摩擦力，搭配AI自動優化印刷參數，減少人為錯誤。提升整體運作效率與精準度。AccurioPress C14010S支援紙張重量範圍從52至450 g/m²，並可處理長達1300mm（雙面列印為900mm）的長紙輸出需求，輕鬆應對橫幅、海報與摺頁等，支援多樣化商業印刷等多元應用。

在品質監控方面，內建升級版的IQ-601智能品質系統與紙張檢核模組，可於列印中自動色彩校正與比對，確保品質一致性，完美對應高端商業印刷、藝術品輸出與創意包裝等市場。同步推出的AI-101紙張檢核單元，提供更強大的即時校正能力，能在列印過程中即時比對標準影像與實際印件，減少重印與損耗，搭配直覺式的操作面板，能自動化色彩控制與影像對位，穩定印刷品質。

在印刷品質方面，AccurioPress C14010S提供最高3600 x 2400 dpi的解析度輸出，搭配先進影像處理技術，無論是文字、圖片或複雜圖像，皆能呈現極致細節與銳利邊緣。即使在高速列印模式下，圖像依然清晰，色彩穩定，滿足顧客對品質的高度要求。

面對人力短缺與市場需求升級，康鈦科技此次導入高自動化設備，有效協助印刷業者提升作業效率、降低技術門檻。白色碳粉的導入也讓Konica Minolta設備的使用者能更靈活應對深色紙張與透明材質需求。康鈦科技表示，未來將持續引進國際尖端設備，攜手業界邁向智慧製造與高值創新之路。