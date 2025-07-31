RISC-V陣營茁壯 晶心科受惠
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）跨足自製晶片領域傳言成真，業界研判，在x86架構仍封閉下，因應安謀「從戰友變對手」的威脅，另一IP架構RISC-V陣營可望乘勢茁壯，台廠中，聯發科轉投資晶心科（6533）在RISC-V領域耕耘多年，可望跟著受惠。
業界分析，安謀從IP授權領域跨入晶片設計可能不算難，但將導致和下游IC設計客戶競爭，晶片業是技術與資本密集產業，新對手的加入更使產業敏感性提高。安謀自製晶片可能讓客戶更願意去評估其他架構，可能間接幫了市場上其他競爭對手如RISC-V陣營茁壯。
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