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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

高通手機晶片銷售遜 業界憂心再掀價格戰

經濟日報／ 編譯黃淑玲、科技組／綜合報導

高通最新財報顯示智慧手機晶片市場成長性疲弱，股價31日早盤一度重挫近4.5%；投資人更加擔心川普關稅對產業的衝擊，並憂心若需求持續不振，高通恐再發動價格戰搶市，牽動聯發科後續訂價策略，也讓這兩大晶片廠在智慧手機晶片市場戰火更激烈。

高通30日盤後公布，上季（年度第3季）整體營收成長10%至103.7億美元，優於市場預期，但與手機相關的營收僅成長7%，達63.3億美元，不如分析師平均預期的64.8億美元。上季調整後每股盈餘2.77美元，略高於華爾街預期。

高通這份財報增添了市場對晶片業復甦可能受到威脅的疑懼。最近，德州儀器（TI）、英特爾等晶片製造商也都提出審慎的前景預測，令人擔心業界的銷售反彈恐怕難以持久。

高通預估，截至9月底的本季整體營收將介於103億至111億美元，分析師的平均預估為106億美元。

高通與聯發科在智慧手機晶片市場競爭多年，隨著高通財報透露手機晶片業務失色的訊息，業界憂心高通後續是否將發動價格戰搶市，進而牽動聯發科訂價策略。

聯發科日前在法說會提到，由於部分需求已提前至上半年，導致本季營收將不如上季。不過，聯發科執行長蔡力行仍對後市充滿信心，強調全年旗艦手機、連網通訊，以及運算解決方案等三大業務都將強勁增長。

晶片 高通 智慧手機

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