微軟、Meta砸錢蓋AI基建 催出龐大需求

微軟、Meta為在AI市場搶占領先地位，不惜砸下鉅資投入AI基礎建設，各地大型AI資料中心正如火如荼興建中。微軟掌握雲端服務供應商（CSP）優勢，過去12個月已新增超過2GW（10億瓦）規模的資料中心容量，Meta首座GW規模的資料中心，也將於明年上線。

業界分析，微軟與Meta均以數百億、甚至數千億美元的大手筆投資，擴張全球算力版圖，從美國本土一路延伸至歐洲、亞洲，打造如同AI時代「發電廠」的超級資料中心，以因應AI模型訓練與推論所需的龐大運算資源，將催出更多AI伺服器需求，為台積電（2330）、鴻海、廣達、雙鴻、奇鋐等台灣AI供應鏈後市吞定心丸。

Meta正投入數千億美元，建造多座大型資料中心，容量達到1GW規模，首座代碼「Prometheus」（普羅米修斯）的資料中心預定2026年上線，以驅動他的「超級智慧」雄心。

Meta執行長祖克柏先前表示，除了Prometheus外，「正在打造好幾座巨大叢集」，意即還有其他資料中心園區，第二座資料中心代號為Hyperion，為希臘神話中的光明之神，預計於幾年內將容量擴充至5GW。他指出，Hyperion面積將大到足以容納大部份的曼哈頓地區。據Meta規畫，Hyperion 2030年將供應2GW算力，最後擴大到5GW。

微軟執行長納德拉表示，微軟在AI基礎設施競賽中保持領先地位，過去12個月已新增超過2GW的資料中心容量，目前在六大洲70個區域營運400多個資料中心。