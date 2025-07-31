安謀要自製晶片 與客戶搶地盤 IC設計業警戒

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）30日於財報會議透露，考慮從IP架構延伸進入自製晶片市場，初期鎖定當紅的AI相關應用，有機會提供美國高達5,000億美元的AI基建大計畫「星際之門」相關晶片解決方案。

近期「安謀要自己設計晶片，與客戶競爭」的傳言甚囂塵上，安謀證實相關傳聞，震驚業界。法人憂心，安謀此舉將直接與客戶競爭，挾龐大IP優勢揮軍AI晶片領域，打亂IC設計業既有秩序，尤其安謀首發鎖定AI晶片，直接與輝達、聯發科（2454）、博通、邁威爾等客戶搶地盤，業界全面警戒。

IP有「IC設計廠軍火庫」之譽，安謀的IP市占率在業界居非x86架構之冠，所有IC設計廠都要向安謀授權IP開發新晶片，用以設計高速運算（HPC）、手機、網通、高速傳輸，乃至於各類晶片使用，安謀藉由取得客戶授權金營利。

此次投入開發自有晶片的計畫，意味安謀脫離其長期以來專注授權業務的模式。

安謀並預告，因研發新產品，費用將大增，拖累本季財測不如市場預期，安謀31日早盤股價崩逾12.6%。

綜合外媒報導，安謀執行長哈斯表示，公司致力於開發在AI領域更具優勢的技術，雖然相關技術研發支出在短期內會壓低獲利，但將有助於公司長期成長，強調「是非常有意識地決定進行更多投資」。

哈斯在與分析師進行財報電話說明會時提到，美國「星際之門」 AI基建計畫將帶來巨大機會，安謀為「星際之門」計畫的晶片設計工作已經啟動，但他拒絕透露是使用哪些類型的晶片以及發布時間。

哈斯說，安謀提供其他公司晶片設計的基礎架構，也加速投入研發，考慮提供完整的終端方案。

安謀在行動裝置等晶片架構平台市場占有絕對領先位置，目前的策略被視為在AI時代想在半導體產業分得更多市場大餅。

分析師表示，哈斯正帶動安謀努力轉型為更全面的半導體設計供應商，特別是針對資料中心的晶片設計，搶占AI基礎建設成長帶來的商機。