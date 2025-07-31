快訊

對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

安謀要自製晶片 與客戶搶地盤 IC設計業警戒

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）30日於財報會議透露，考慮從IP架構延伸進入自製晶片市場。路透
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）30日於財報會議透露，考慮從IP架構延伸進入自製晶片市場。路透

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）30日於財報會議透露，考慮從IP架構延伸進入自製晶片市場，初期鎖定當紅的AI相關應用，有機會提供美國高達5,000億美元的AI基建大計畫「星際之門」相關晶片解決方案。

近期「安謀要自己設計晶片，與客戶競爭」的傳言甚囂塵上，安謀證實相關傳聞，震驚業界。法人憂心，安謀此舉將直接與客戶競爭，挾龐大IP優勢揮軍AI晶片領域，打亂IC設計業既有秩序，尤其安謀首發鎖定AI晶片，直接與輝達、聯發科（2454）、博通、邁威爾等客戶搶地盤，業界全面警戒。

IP有「IC設計廠軍火庫」之譽，安謀的IP市占率在業界居非x86架構之冠，所有IC設計廠都要向安謀授權IP開發新晶片，用以設計高速運算（HPC）、手機、網通、高速傳輸，乃至於各類晶片使用，安謀藉由取得客戶授權金營利。

此次投入開發自有晶片的計畫，意味安謀脫離其長期以來專注授權業務的模式。

安謀並預告，因研發新產品，費用將大增，拖累本季財測不如市場預期，安謀31日早盤股價崩逾12.6%。

綜合外媒報導，安謀執行長哈斯表示，公司致力於開發在AI領域更具優勢的技術，雖然相關技術研發支出在短期內會壓低獲利，但將有助於公司長期成長，強調「是非常有意識地決定進行更多投資」。

哈斯在與分析師進行財報電話說明會時提到，美國「星際之門」 AI基建計畫將帶來巨大機會，安謀為「星際之門」計畫的晶片設計工作已經啟動，但他拒絕透露是使用哪些類型的晶片以及發布時間。

哈斯說，安謀提供其他公司晶片設計的基礎架構，也加速投入研發，考慮提供完整的終端方案。

安謀在行動裝置等晶片架構平台市場占有絕對領先位置，目前的策略被視為在AI時代想在半導體產業分得更多市場大餅。

分析師表示，哈斯正帶動安謀努力轉型為更全面的半導體設計供應商，特別是針對資料中心的晶片設計，搶占AI基礎建設成長帶來的商機。

AI 晶片 IC設計

延伸閱讀

台美關稅將出爐 下半年恐旺季不旺？法人：2類股票可逃關稅空襲

「維護用戶網路安全」陸網信辦約談輝達 說明晶片漏洞安全風險

西門子、茂泰捐價值千萬美金的EDA軟體 挺明新科大培育晶片人才

聯發科：三大業務強勁增長 對與輝達合作超級晶片量產「感到振奮」

相關新聞

高通手機晶片銷售遜 業界憂心再掀價格戰

高通最新財報顯示智慧手機晶片市場成長性疲弱，股價31日早盤一度重挫近4.5%；投資人更加擔心川普關稅對產業的衝擊，並憂心...

台積專利申請 連九年奪冠

經濟部智慧局昨（31）日公布今年第2季受理三種專利申請案共17,349件。三種專利中，發明專利微幅成長1%，本國企業及學...

微軟、Meta 加碼AI帶旺台鏈 鴻海、廣達、緯穎等受惠

資料中心兩大巨頭微軟、Meta於30日公布上季財報與營運展望均優於預期，並同步看旺AI需求，透露在AI領域的投資已開始嘗...

微軟、Meta砸錢蓋AI基建 催出龐大需求

微軟、Meta為在AI市場搶占領先地位，不惜砸下鉅資投入AI基礎建設，各地大型AI資料中心正如火如荼興建中。微軟掌握雲端...

安謀要自製晶片 與客戶搶地盤 IC設計業警戒

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）30日於財報會議透露，考慮從IP架構延伸進入自製晶片市場，初期鎖定當紅的AI相關應用，有...

RISC-V陣營茁壯 晶心科受惠

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）跨足自製晶片領域傳言成真，業界研判，在x86架構仍封閉下，因應安謀「從戰友變對手」的威脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。