微軟、Meta 加碼AI帶旺台鏈 鴻海、廣達、緯穎等受惠

資料中心兩大巨頭微軟、Meta於30日公布上季財報與營運展望均優於預期，並同步看旺AI需求，透露在AI領域的投資已開始嘗到甜美果實，催動營運成長引擎，兩家公司並同聲高喊為把握龐大商機，後續資本支出會持續提升。

微軟、Meta同聲唱旺AI前景，都將加碼投資擴大資料中心投資，市場按讚，31日早盤股價均大漲，微軟勁揚4.6%，市值突破4兆美元，Meta更暴漲11.9%。法人看好將同步帶旺AI伺服器協力廠鴻海（2317）、廣達、緯穎、英業達等營運動能，相關個股昨天強漲表態，廣達、緯穎均大漲超過4%，鴻海也勁揚逾3%。

微軟、Meta同聲唱旺AI 圖／經濟日報提供

微軟執行長納德拉指出，AI技術的快速創新和廣泛應用，正推動微軟在多個業務領域實現突破性成長，Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot等AI產品使用者採用速度，已達到「前所未有」的水準，目前Copilot產品每月活躍用戶達1億。

微軟上季資本支出年增27%，達到242億美元，超乎預期，公司預估本季資本支出將達300億美元，創新高，主要用於興建資料中心以驅動AI服務。微軟財務長胡德高呼「將繼續投資，以把握眼前龐大的機會」。

微軟也首度公布Azure雲端運算業務完整營收數據，截至6月底止的2025年全年度，Azure及其他雲端服務營收超過750億美元，年增34%。

Azure上季營收成長39%，預估本季成長37%，優於預期，顯示微軟在AI領域的大舉投資逐漸產生回報，激勵31日早盤股價飆漲8%。

微軟強調，擴大資本支出對於克服供應瓶頸至關重要，這些瓶頸限制滿足AI需求的能力資本支出正略微轉向資料中心等「壽命較長」的資產。微軟上季（截至6月底的年度第4季）營收764.4億美元，年增18%；淨利年成長近24%、達272.3億美元，都優於市場預期。

微軟看旺AI需求之際，Meta也上調本年度資本支出下緣區間，全年資本支出預估提升為660億美元至720億美元（原先預期為640億美元至720億美元），以加強對人才、基礎建設、資料中心與能源需求的投資。

Meta財務長李蘇珊並透露，明年將是資本支出「同樣顯著」成長的一年，主要用於擴展生成式AI所需的伺服器，網路和資料中心建設。

Meta上季銷售優於預估，核心廣告業務持續強勁成長，同時對本季提出超乎預期的樂觀展望，顯示獲利動能足以支撐其大規模投資AI領域的計畫。Meta執行長祖克柏強調，穩健的廣告業務使Meta能加速投資AI搶市占，並已從新的生成式AI功能獲得「可觀」收入。

Meta並公布上季營收成長22%、達475億美元，高於市場預期的448億美元，其中廣告部門營收465.6億美元、也優於預期。本季營收估可達475億美元至505億美元，優於分析師平均預估的462億美元。