日月光資本支出衝上55億美元創新高 第3季營收續增、AI 封測撐動能

半導體封測龍頭日月光投控(3711)31日於法說會指出,雖匯率走升影響毛利,本季營收仍可望季增6%至8%,若以美元計價則增幅達12%至14%。營運長吳田玉直言:「We are very very busy!」顯示產能已處高度吃緊狀態。

因應AI與HPC需求強勁,以及消費性與車用市場逐步回溫,日月光今年第三度上調資本支出,全年金額上看55億美元,創歷史新高。其中,30億美元將投入機器設備採購(封裝占60%、測試占30%),另25億美元用於無塵室廠房與設施建置,涵蓋台灣、馬來西亞等據點,也持續評估美國投資可能。

日月光指出,先進封測業務持續放量,今年上半年營收占比已突破10%,高於去年的6%;全年營收規模預估將年增10億美元,帶動封測事業年增約10%。同時,IC測試業務也擴大承攬,受惠於毛利率較高,有助提升整體獲利表現。

儘管本季毛利率受新台幣升值拖累,預估將季減1至1.2個百分點、營益率也略降0.1至0.3個百分點,但財務長董宏思強調,若維持先前31.2匯率水準,毛利率本有機會挑戰26%。整體來看,公司對下半年營運持審慎樂觀態度,將持續擴產、搶搭AI成長浪潮。